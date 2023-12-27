Власти Кохтла-Ярве: переезд библиотеки в спортивный центр - вынужденное решение

"Действительно, велись обсуждения возможного переезда одного или обоих отделений библиотеки Ярвеской части города. Рассматривались варианты мультифункционального использования пустующих площадей спортивного центра и расширения возможностей оказания услуг городской библиотеки. Не секрет, что помещения библиотеки по улице Пярна нуждаются в ремонте и весомых инвестициях из-за проблем с канализацией. Горуправа же, как работодатель, обязана обеспечивать своих работников достойными условиями труда", - говорится в заявлении городской управы, опубликованном на сайте Кохтла-Ярве.

В сообщении властей подчеркивается, что в условиях дефицита бюджета, в которых оказались практически все самоуправления Эстонии, горуправа должна рассматривать любые варианты оптимизации работы своих служб, учитывая при этом ожидания жителей и финансовые возможности города. "Нам важно сохранить все оказываемые городом услуги и наших сотрудников. Это не просто на фоне растущих цен на коммунальные услуги, обслуживание зданий и прочие хозяйственные расходы", - добавили в управе.

Окончательные решения по данному вопросу еще не приняты и должны быть предварительно согласованы с городским собранием Кохтла-Ярве. "Горуправа продолжит поиск оптимальных решений, которые отвечали бы потребностям жителей города и были разумны с экономической точки зрения. Обо всех важных решениях мы будем информировать общественность своевременно", - резюмируется в заявлении мэрии.