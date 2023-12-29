ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Новая старая власть Нарвы своей кадровой политикой рулит в прошлое

Об этом свидетельствуют шаги, предпринятые в отношении публичных должностей. Когда один член правящей коалиции назначается директором муниципального учреждения, а другой - исполняющим обязанности директора школы, хотя при прежней городской администрации он был уволен с должности руководителя другой школы из-за несоответствия требованиям, это можно при желании оправдать с формальной точки зрения, но все равно это выглядит как взаимная круговая порука, которая десятилетиями портила репутацию Нарвы.

То, как депутаты жаждут получить общественные блага, будь то должности и/или дополнительное вознаграждение за работу в советах, красочно описала в своей книге, опубликованной в этом году, Катри Райк, потерявшая работу во многом из-за того, что пыталась разрушить такую систему.

Понятно, что городские руководители хотят окружить себя людьми, которых они знают и которые им лояльны. Однако для привлечения специалистов важно, чтобы поиск людей на должности проводился посредством открытого конкурса и был максимально прозрачным, чтобы не возникало ощущения предвзятости. Только в таком случае можно ожидать, что в Нарву приедут опытные знатоки своего дела, которые предложат свои знания, навыки и опыт и своей работой принесут городу значительную пользу.