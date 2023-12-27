Начавшая этот год с сокращений в Нарве торговая сеть Lidl не теряет оптимизм

Несмотря на обманутые ожидания, Lidl принял решение открыть второй магазин в Нарве, пишет издание Ärileht.

Руководитель по коммуникациям Lidl Катрин Сеппель сказала изданию Ärileht, что сейчас количество туристов в Нарве еще больше сократилось, а объем работы не увеличился:

- Некоторые из работников, уволенных из нарвского магазина в прошлом году, получили работу в новом магазине Lidl в Пяхклимяэ, который открылся в конце лета, - сказала Сеппель, добавив, что на данный момент нет поводов нанимать больше сотрудников.

Член правления Lidl Никола Балабан хочет применить в Эстонии и Латвии модель, которая за пять лет успешно зарекомендовала себя в сербском Lidl. Он обещает, что однажды посетители любого европейского магазина Lidl смогут открыть брошюру для покупателей и увидеть, что вместо французской, испанской или греческой недели проходит балтийская неделя с акцентом на эстонские, латвийские и литовские продукты. Но это будет возможно только в том случае, если у них будет достаточно местных производителей, с которыми можно работать.

За полтора года Lidl завоевал 5 % рынка в Эстонии и 8 % в Латвии.