За выходные на границе в Нарве развернули 87 иностранцев

По сообщению Идаской префектуры полиции, в Эстонию не были допущены 53 гражданина Молдовы, 23 гражданина России, четыре гражданина Грузии, три гражданина Сербии, два гражданина Украины, один гражданин Таджикистана и один гражданин Беларуси.

- Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны, - отметили в префектуре.