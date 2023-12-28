Объем бизнес-кредитов заметно вырос

По данным Банка Эстонии, объем долгосрочных кредитов и лизингов, предоставленных компаниям в течение месяца, составил в ноябре 306 млн евро. Это на 69 млн евро больше, чем в предыдущем месяце, и на 70 млн евро больше, чем в тот же период прошлого года.
Также в ноябре продолжили быстро расти процентные ставки по банковским кредитам и лизингам для предприятий на срок свыше одного года.
Средняя процентная ставка по выданным кредитам составила 6,7%. В октябре этот показатель составлял 6,45%, а в ноябре прошлого года - 5,05%.
Средняя процентная ставка по лизингу для предприятий составила в ноябре 6,17% - столько же, сколько и месяцем ранее. В аналогичный период прошлого года эта ставка составляла 4,44%.