Объем бизнес-кредитов заметно вырос

По данным Банка Эстонии, объем долгосрочных кредитов и лизингов, предоставленных компаниям в течение месяца, составил в ноябре 306 млн евро. Это на 69 млн евро больше, чем в предыдущем месяце, и на 70 млн евро больше, чем в тот же период прошлого года.