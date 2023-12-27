Рождественская деревня в Нарве продолжит работать до 29 декабря

По словам члена правления НКО Wildstream и организатора мероприятия Артёма Поляка, Рождественская деревня уже стала многолетней и доброй традицией как для местных жителей, гостей города, так и для ремесленников, которые радуют посетителей изделиями ручной работы.

- В нарвской Рождественской деревне царит поистине дружелюбная, добрая и даже волшебная атмосфера, о которой очень тепло отзываются нарвитяне и гости нашего города. По многочисленным просьбам мы решили не отказываться от праздничного настроения и продолжим работать практически до самого Нового года, 29 декабря. Мы благодарим тех, кто уже побывал в нашей деревне и приглашаем всех окунуться в рождественскую атмосферу Нарвы, - сказал Поляк.

В Рождественской деревне, украшенной живыми елями, можно посетить домик Деда Мороза, купить у местных торговцев изделия ручной работы, сладости и рождественские подарки. Праздничную атмосферу создает рождественское кафе, а малыши могут поиграть с гномами и погладить животных. Каждый день жителей и гостей города ждут веселые игры и новые развлечения для всей семьи. Рождественская деревня открыта с 23 по 29 декабря, каждый день с 12:00 до 18:00.