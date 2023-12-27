В Эстонии прошли обучение 1300 украинских военных

- С начала войны мы обучили более 1300 украинских солдат. В основном это базовая подготовка военнослужащего, а также обучение артиллеристов, снайперов и кибервойск, - сказал пресс-секретарь Министерства обороны Роланд Муроф.

Офицер по прессе Генерального штаба Сил обороны Таави Лаазик пояснил, что ежегодно в Силах обороны Эстонии проходят обучение около 3800 призывников. В 2024 году, согласно распоряжению министра обороны, число призывников составит 3900 человек.

Как и эстонские солдаты срочной службы, украинцы проходят обучение в различных воинских частях в Эстонии.

- Обучение украинских военных организуется в разных местах Эстонии, и в обучении украинцев участвуют инструкторы из различных подразделений Сил обороны, - сказал Лаазик.

По его словам, при организации обучения украинцев учитывались учебные программы подразделений Сил обороны. "Безусловно, это означает определенные дополнительные мероприятия и усилия, но помощь украинцам напрямую не повлияла на организацию обучения в Силах обороны", - подчеркнул Лаазик.

При этом он отметил, что обучение украинцев также приносит практическую пользу Силам обороны Эстонии.

- Обмен знаниями и опытом - важная часть каждого учебного курса, и это двунаправленный процесс. Силы обороны внимательно следят за событиями в Украине, и обратная связь и опыт также собираются от украинских подразделений и солдат, проходящих здесь обучение. Эта информация анализируется и используется в нашем собственном обучении и развитии наших возможностей, - сказал представитель Сил обороны.