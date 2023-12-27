В Эстонии прошли обучение 1300 украинских военных

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года обучение в Эстонии прошли более 1300 украинских военнослужащих, что составляет примерно шестую часть от общего числа военных, прошедших обучение в Эстонии за два года, сообщает rus.err.
- С начала войны мы обучили более 1300 украинских солдат. В основном это базовая подготовка военнослужащего, а также обучение артиллеристов, снайперов и кибервойск, - сказал пресс-секретарь Министерства обороны Роланд Муроф.
Офицер по прессе Генерального штаба Сил обороны Таави Лаазик пояснил, что ежегодно в Силах обороны Эстонии проходят обучение около 3800 призывников. В 2024 году, согласно распоряжению министра обороны, число призывников составит 3900 человек.
Как и эстонские солдаты срочной службы, украинцы проходят обучение в различных воинских частях в Эстонии.
- Обучение украинских военных организуется в разных местах Эстонии, и в обучении украинцев участвуют инструкторы из различных подразделений Сил обороны, - сказал Лаазик.
По его словам, при организации обучения украинцев учитывались учебные программы подразделений Сил обороны. "Безусловно, это означает определенные дополнительные мероприятия и усилия, но помощь украинцам напрямую не повлияла на организацию обучения в Силах обороны", - подчеркнул Лаазик.
При этом он отметил, что обучение украинцев также приносит практическую пользу Силам обороны Эстонии.
- Обмен знаниями и опытом - важная часть каждого учебного курса, и это двунаправленный процесс. Силы обороны внимательно следят за событиями в Украине, и обратная связь и опыт также собираются от украинских подразделений и солдат, проходящих здесь обучение. Эта информация анализируется и используется в нашем собственном обучении и развитии наших возможностей, - сказал представитель Сил обороны.
По словам Мурофа, расходы на обучение украинских военных покрываются как на двусторонней основе, так и в рамках миссии Европейского союза по оказанию военной помощи Украине EUMAM.
"Мы подали заявку на частичное возмещение расходов от Европейского союза, но пока никаких выплат не было", - сказал Муроф.
Как в Министерстве обороны, так и в Силах обороны указали на невозможность раскрывать детали обучения украинцев и его стоимость.
В середине ноября Министерство обороны Великобритании сообщило, что британские вооруженные силы обучили в общей сложности 52 000 украинских военнослужащих, в том числе 30 000 - в рамках программы Interflex, осуществляемой под руководством Лондона. В рамках этой программы украинцев также обучает Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция, Литва, Нидерланды, Австралия и Румыния. Однако ряд стран также обучают украинцев в рамках других программ и двусторонних соглашений, например, Польша и США не присоединились к Interflex.