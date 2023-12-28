Яйца от кур-несушек на свободном выгуле простаивают на полках магазинов

В Эстонии насчитывается 900 000 кур-несушек, из которых 70% содержатся в клетках. По словам руководителя крупнейшего отечественного производства яиц Dava Foods Аллана Тохвера, в нашей стране, как и во всей Европе, хотят постепенно отказаться от клеток. Однако большая часть эстонских покупателей делает выбор в пользу низкого ценника, а не условий содержания птиц.
- Когда меняется благосостояние людей, больше мыслей направлены и на условия содержания птиц и животных. А сейчас дорогие яйца простаивают на полках. Наши местные производители, чьи курицы находятся в свободном выгуле, признают, что им сложно распродавать товар. Они делают огромные скидки и уходят в минус", - сказал Тохвер.
Разница в стоимости десятка яиц, при этом, составляет всего от 20 до 40 центов.
- Если взглянуть на состязания магазинов в последние несколько недель, то и в случае с литром молока, и если мы возьмем яйца, счет идет буквально на центы. Так что, да, каждый цент действительно на счету, - отметил Тохвер.
Кроме того, примерно половина имеющихся на эстонских прилавках яиц - импортные.
- Это вынуждает нас держать низкие цены, чтобы яйца в принципе продавались. Конечно, это не способствует инвестированию, - подчеркнул Тохвер.
Главный импортер яиц в Эстонию - соседняя Латвия. При этом, даже в случае полного отказа эстонской стороны от содержания кур-несушек в клетках, запретить продавцам Латвии ввозить в Эстонию яйца тоже было бы нельзя. То есть, выдержать конкуренцию эстонским производителям стало бы окончательно невозможно. По оценке Министерства по делам регионов и сельского хозяйства, единые условия содержания несушек необходимо устанавливать на уровне Евросоюза.