Яйца от кур-несушек на свободном выгуле простаивают на полках магазинов

- Когда меняется благосостояние людей, больше мыслей направлены и на условия содержания птиц и животных. А сейчас дорогие яйца простаивают на полках. Наши местные производители, чьи курицы находятся в свободном выгуле, признают, что им сложно распродавать товар. Они делают огромные скидки и уходят в минус", - сказал Тохвер.

Разница в стоимости десятка яиц, при этом, составляет всего от 20 до 40 центов.

- Если взглянуть на состязания магазинов в последние несколько недель, то и в случае с литром молока, и если мы возьмем яйца, счет идет буквально на центы. Так что, да, каждый цент действительно на счету, - отметил Тохвер.

Кроме того, примерно половина имеющихся на эстонских прилавках яиц - импортные.

- Это вынуждает нас держать низкие цены, чтобы яйца в принципе продавались. Конечно, это не способствует инвестированию, - подчеркнул Тохвер.

Главный импортер яиц в Эстонию - соседняя Латвия. При этом, даже в случае полного отказа эстонской стороны от содержания кур-несушек в клетках, запретить продавцам Латвии ввозить в Эстонию яйца тоже было бы нельзя. То есть, выдержать конкуренцию эстонским производителям стало бы окончательно невозможно. По оценке Министерства по делам регионов и сельского хозяйства, единые условия содержания несушек необходимо устанавливать на уровне Евросоюза.