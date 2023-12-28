Проход по лестнице Гана в Нарве снова открыт

В результате реставрации заменены поврежденные элементы покрытия и кладки, сделано освещение, установлены флагштоки, скамейки, урны, ограждения. Таким образом улучшена доступность к исторической прибрежной зоне, что делает ее более привлекательной для развития туризма и предпринимательства.

По словам старшего инспектора по охране объектов старины Нарвы Мадиса Туудера, с приведением в порядок лестницы Гана работы по благоустройству прибрежной набережной и бульвара Темного сада над бастионами будут завершены в более широком смысле, так как эта лестница является важным звеном.

- Она физически связывает эти два ранее завершенных и улучшенных объекта. Кроме того, это важное и символичное историческое сооружение, так как оно было построено в то время, когда мэром Нарвы был известный своими прогрессивными взглядами Адольф Ган, в честь которого лестница и получила свое название, и по чьей инициативе город начали активно благоустраивать. Рассматриваемая лестница также была частью этой общей кампании по благоустройству. Несмотря на то, что сегодняшняя лестница во многом является копией довоенной лестницы, она по-прежнему является важным объектом, который, помимо променадов, соединяет довоенную и послевоенную Нарву, - сказал Туудер.

Проект «Реконструкция лестницы Гана, шаг за шагом» реализуется при помощи Эстонской программы на внешней границе ЕС 2014-2020 в рамках Европейского инструмента соседства и со-финансируется Европейским Союзом.

Основная цель проекта - в соответствии с общей концепцией развития прибрежной исторической территории реки Нарва повысить привлекательность объектов культурного и исторического наследия в приграничной зоне как для посетителей, так и для предпринимателей.

Стоимость строительный работ составила 365 347,96 евро с налогом с оборота, из которых самофинансирование города Нарва - 25%, поддержка фонда 75%.