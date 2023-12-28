С нового года пособия для многодетных семей снизятся на 200 евро

По информации Департамента социального страхования, завершится и постепенное снижение ставки пособий для многодетных семей. В 2023 году пособия для многодетных семей с тремя детьми выплачивались до достижения старшим ребенком возраста 19 лет, после чего ставка пособия постепенно снижалась. С января 2024 года этого больше не будет. Другими словами, когда в семье останется два или один ребенок младше 19 лет, то пособие для многодетной семьи по ставке соответственно 2/3 и 1/3 от общей суммы им выплачиваться не будет.