Ансип: нужно сменить председателя Партии реформ

По словам Андруса Ансипа, в Партии реформ хватает сильных фигур, которые могли бы баллотироваться в председатели. "Вероятно, это смена лидера должна быть сделана рано или поздно. Думаю, что чем раньше, тем лучше", - сказал экс-премьер.

- Правление Партии реформ перенесло день планирования стратегии на начало нового года. Сначала этот день был намечен на конец января. Теперь уже с самого начала года планируется обсуждать, что и как изменить. Как изменить суть политики, как изменить способ ее осуществления, как вовлечь больше людей. Это не только политтехнологические вопросы, но и связанные с государственной безопасностью, - сказал Ансип.

На падение рейтинга Партии реформ Ансип смотрит с грустью.

- Как и большинство членов и сторонников Партии реформ, потому что это ненормально, что поддержка составляет всего 15-16-17 процентов. Это не характерно для Партии реформ. Нужны перемены, мы не можем продолжать в том же духе. В экономической или социальной жизни нет никакой гарантии, что за спадом последует подъем. Спад может означать, что в конечном счете всё исчезнет. Предприятие может полностью исчезнуть после спада, и то же самое может произойти с политической партией. Я не думаю, что это произойдет с Партией реформ, потому что у Партии реформ мощные регионы и сильные личности, но необходимо поменять направление, - сказал Ансип.