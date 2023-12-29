Уровень безработицы в Ида-Вирумаа превысил 13%

По состоянию на 24 декабря, на учете в Кассе по безработице стояли 53 058 человек - на 430 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы вырос до отметки в 7,9%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он поднялся до 13,1%. Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4,4%.

По оценке Кассы по безработице, пик безработицы ожидается в первом квартале нового года.

Банк Эстонии прогнозирует, что в 2024 году уровень безработицы в стране вырастет до 9%.