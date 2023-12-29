В Эстонии планируют разрешить держать на инвестиционном счете криптовалюты

- Инвестирование становится все более популярным среди наших граждан, и это удобно делать через инвестиционный счет, который можно использовать для отсрочки налогообложения. Среди основных изменений - расширение возможностей использования инвестиционного счета, – сказал министр финансов Март Вырклаэв. – Например, можно будет вкладывать в краудфандинговые проекты и криптоактивы. Однако для защиты инвестора будут действовать определенные ограничения, в список будут включены только поставщики услуг, подлежащие финансовому надзору".

По словам вице-канцлера Министерства финансов по вопросам финансовой и налоговой политики Эвелин Лийвамяги, после вступления поправок в силу изменится и ряд правил по вычету расходов.

- Например, из заработанного дохода можно будет вычитать расходы, понесенные в случае утраты права собственности - когда криптоактивы становятся недействительными или когда в случае краудфандингового проекта возникает убыток по кредитам, которые были оценены как безнадежные. Кроме того, например, из дохода, заработанного на ценных бумагах, можно будет вычитать расходы на управление ими, - сообщила она.

Законопроект также расширит возможности инвестирования через пенсионный инвестиционный счет. В настоящее время они такие же, как и в случае с обычным инвестиционным счетом, а в качестве новой возможности появятся ипотечные облигации. Поскольку риски инвестирования в краудфандинговые проекты и криптоактивы несколько выше, пенсионные деньги в них вкладывать нельзя.

В 2022 году в Эстонии насчитывалось 47 599 пользователей инвестиционного счета.