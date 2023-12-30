"Eesti Raudtee" ограничит скорость пассажирских поездов на переездах

В целях обеспечения безопасности "Eesti Raudtee" вводит на некоторых железнодорожных переездах для дизельных поездов "Elron" временное ограничение скорости до 60 км/ч, что также повлияет на расписания пассажирских поездов, следующих в восточном направлении.
Временное ограничение скорости будет действовать с 2 января на 39 переездах повышенного риска. Одиннадцать из них расположены в Ида-Вирумаа: Сонда, Варинурме, Ирвала, Пюсси, Кохтла, Сомпа, Тойла, Ору, Вайвара, Аувере и Солдина.
Причиной введения ограничения скорости является техническая неисправность: возникает кратковременный сбой в электроконтакте между дизельным локомотивом и рельсами.
- Из-за этого было несколько ситуаций, когда сигналы светофора или шлагбаум на переезде не срабатывали должным образом для автоводителя, - прокомментировал директор по безопасности "Eesti Raudtee" Тарви Вийсалу, сославшись на несчастный случай в Ляэне-Вирумаа в начале ноября, когда пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем.
Сейчас поездам разрешено двигаться по железной дороге со скоростью до 120 км/ч, теперь на опасных переездах она будет снижена вдвое. Скорость до 60 км/ч позволит и машинисту поезда, и водителю транспорта вовремя среагировать на опасность.
Ограничение скорости будет действовать для пассажирских поездов до июня - к этому времени "Eesti Raudtee" необходимо установить причину неисправности, - и это приведет к увеличению времени в пути по сравнению с действующим расписанием: на линии Таллинн-Тарту - на 2-9 минут в зависимости от времени отправления, а на линии Таллинн-Нарва - на 9-15 минут.