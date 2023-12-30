ОПРОС ⟩ Чем запомнился год уходящий и чего ждете в наступающем?

Хейки ЛУТС, руководитель Ида-Вирумааского центра общественного транспорта:
- Самое большое событие в личной жизни: впервые за последние пять лет, с тех пор как возглавил Ида-Вирумааский центр общественного транспорта, смог взять отпуск. Съездил в Голландию, впечатлений очень много.
В работе ничего особенного не случилось - вопросы и проблемы с транспортом есть всегда, главное, что они решаются. Во всяком случае не вспомню чего-то такого, что мы не смогли сделать. В целом год был стабильным, стараемся постоянно развивать транспортное сообщение в уезде. Всеми перевозчиками доволен, понемножку добавляем линий, перестраиваем расписания движения, когда требуется. С пассажирами тоже всякое общение случается - люди разные. Приходится разговаривать, объяснять кому-то больше, кому-то меньше. Но в этом году жалоб было меньше - это тоже очень хорошо.
В новом году идавирусцев тоже ждут изменения, не только отмена бесплатного транспорта. Есть интересные мысли, но лучше поговорим об этом, когда идеи реализуются. От наступающего года в целом жду лучшего - мира, здоровья хорошего для всех, очень хочется, чтобы не случилось никаких новых катаклизмов.
Керсти ВЫЛУ, предприниматель, руководитель учебного центра:
- Год запомнился прежде всего удачными новыми проектами, например, "Üheskoos saame hakkama" ("Вместе справимся") для молодежи, которым мы помогали определиться в трудовой жизни. Многие прошли подготовку и удачно устроились на работу, были и такие, кто открыл свое дело. Очень хороший результат показали курсы эстонского языка, проведенные в сотрудничестве с интеграционным фондом Эстонии, некоторые еще продолжатся в новом году.
В целом жаловаться на уходящий год не могу - коллектив приложил много усилий, сработали по максимуму. Это подтверждает факт, что наш центр получил очередной сертификат топ-предприятия от "Деловых ведомостей". Это происходит уже 17 лет подряд, и думаю, то, что мы не теряем рейтинг, получая высокую оценку на уровне страны, тоже говорит о многом.
В личной жизни самое большое событие - отметила 60-летний юбилей. На праздник собрались самые близкие люди, в том числе бывшие ученики, с кем тесно общаюсь до сих пор. Получила много душевной радости, ведь мне повезло, что окружают люди, от которых всегда чувствую поддержку, независимо от ситуации - хорошо или плохо. Это главное в жизни для любого человека.
Есть планы развития и на 2024 год - планируем открыть курсы по техническим направлениям, например, откроем обучение электриков.
Елена АНТУШЕВА, руководитель Силламяэского городского музея:
- Уходящий год получился для меня необычным - трудный и интересный одновременно. Трудность в основном в том, что произошло много вызовов, пришлось принимать серьезные решения и на работе, и в личностном плане, но тоже связанные с работой. Главный вызов - новая должность в музее. Узнала много нового, приходится постоянно чему-то учиться, но мне это нравится.
В личной жизни и семье все стабильно, и это тоже радует.
От наступающего года жду прежде всего реализации начатых в этом году проектов, в частности, открытия нового тематического парка. Как, наверное, всем, хочется больше стабильности, мира, а также чтобы было интересно жить и работать.
Наталья ШАБАРЧИНА, директор клуба "Ахтме":
- Год пролетел так быстро, что даже не успела подумать, что особенного случилось. Он был очень быстрый и эмоционально насыщенный. Запомнился новыми творческими достижениями - выступила на танцевальном международном конкурсе "World of Dance", проходившем в Греции и Литве. В Греции была второй, в Литве - победа в двух номинациях. Выиграла в первом всеэстонском конкурсе "Перетанцуй всех" на ЭТВ+.
Большое событие - смена направления деятельности, перешла из школы в клуб. Новая работа тоже большой вызов.
Чего жду в новом году? Хочется найти баланс между личной жизнью и работой, чтобы оставалось чуть больше времени для себя. В то же время хочется новых творческих проектов и новых эмоций, что-то новое изучить. Как все это сочетать, если в сутках всего 24 часа?
Михкель ОЛТ, сельскохозяйственный предприниматель:
- Было очень много работы - как всегда. Агроном от нас ушел, и у меня сильно возросла нагрузка, это все еще чувствуется. Дольше пары дней я последний раз отдыхал 15 лет назад, теперь пообещал детям, что на следующей неделе не буду работать.
Наверняка запомнится сильная засуха, за все время моей работы в сельском хозяйстве такой продолжительной еще не было. Из-за этого пришлось принимать решения, которые никогда раньше не принимались: поскольку от первого укоса мы смогли заготовить на корм только половину обычного количества, нам пришлось заготавливать силос из ржи и только после Яанова дня вместо нее посеяли кукурузу.
Жду, чтобы в новом году было меньше проблем. Чтобы были хорошие цены на зерно и хорошие закупочные цены на животных. И чтобы здоровье было получше.
Гуннар ЛЕПАСААР, частный лесовладелец:
- Вступаем в новый год с большой неопределенностью: сколько углерода мы должны связать, сколько мы можем вырубить. А также со знанием того, что из-за новых мест обитания белки-летяги 35-40 гектаров моего леса будут взяты под охрану.
Европейский суд, где в течение двух лет рассматривалась наша жалоба на предыдущие ограничения, объявил в этом году, что не будет принимать это решение и что решение должно быть найдено в Эстонии. Мы будем продолжать борьбу, и хорошо, что Союз владельцев частных лесов предложил нам поддержку.
Если говорить о хорошем, то весной был большой риск, что посаженные культуры засохнут, но этого, к счастью, не произошло. На землях Пересааре постоянная проблема с избытком влаги, поэтому в нынешнюю засуху там влаги хватило и многие культуры выжили. Это был очень хороший год для роста леса.
Жду, что чиновники начнут больше учитывать интересы землевладельцев при планировании новых ограничений и что следующие судебные заседания принесут хоть какую-то справедливость.
Марко ВИННИ, руководитель общества охотников Ида-Вирумаа:
- Ключевым словом этого года, безусловно, стал слет охотников, на который в Кохтла-Нымме съехались охотники со всей Эстонии. Это была самая большая работа для наших охотников. Празднование 75-летия нашего общества в ноябре также стало событием, достойным гордости. Впервые мы организовали в Ида-Вирумаа соревнования по стрельбе среди охотников, в которых приняли участие девять команд.
Что касается охоты, то мы на сто процентов исчерпали лимит по лосям, а также по медведям. На косуль пока не охотятся, потому что их стало гораздо меньше по естественным причинам. Охота на волков идет не очень бодро: снега, правда, много, но стаи движутся по карьерам и большим болотам, где их трудно поймать.
В новом году хотелось бы сделать что-нибудь интересное, но пока не знаю, что именно.
Мари ООЛБЕРГ, директор Ийзакуского музея:
- Это был напряженный и насыщенный год. Еще в конце прошлого года к изучению эстонского языка начали относиться серьезно, и нас часто спрашивали о программах языкового погружения. Для этого нам пришлось многому научиться самим: говорить более четко, медленно и понятно, чтобы люди, говорящие на других языках, лучше понимали, а также составить больше учебных пособий.
В конце года у нас появился учебный класс на открытом воздухе: домик для гриля типа вежи, вмещающий 20 человек, где также можно развести огонь. Это значительно продлевает наш сезон на открытом воздухе.
В нашу коллекцию поступило новое чучело лисы, старое было примерно того же возраста, что и музей, и пребывало в довольно плачевном состоянии.
От нового года жду, что при всех этих повышениях налогов люди немного подкопят и все равно придут в музей. Это был бы разумный выбор: в истории люди переживали разные времена и ситуации, возможно, на этом есть чему поучиться.