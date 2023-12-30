ОПРОС ⟩ Чем запомнился год уходящий и чего ждете в наступающем?

Хейки Лутс. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Хейки ЛУТС, руководитель Ида-Вирумааского центра общественного транспорта:

- Самое большое событие в личной жизни: впервые за последние пять лет, с тех пор как возглавил Ида-Вирумааский центр общественного транспорта, смог взять отпуск. Съездил в Голландию, впечатлений очень много.

В работе ничего особенного не случилось - вопросы и проблемы с транспортом есть всегда, главное, что они решаются. Во всяком случае не вспомню чего-то такого, что мы не смогли сделать. В целом год был стабильным, стараемся постоянно развивать транспортное сообщение в уезде. Всеми перевозчиками доволен, понемножку добавляем линий, перестраиваем расписания движения, когда требуется. С пассажирами тоже всякое общение случается - люди разные. Приходится разговаривать, объяснять кому-то больше, кому-то меньше. Но в этом году жалоб было меньше - это тоже очень хорошо.

В новом году идавирусцев тоже ждут изменения, не только отмена бесплатного транспорта. Есть интересные мысли, но лучше поговорим об этом, когда идеи реализуются. От наступающего года в целом жду лучшего - мира, здоровья хорошего для всех, очень хочется, чтобы не случилось никаких новых катаклизмов.