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Элина Литвинова привозит в Ида-Вирумаа международные кинопроекты

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Приехавшая из Латвии Элина Литвинова прожила в Эстонии шестнадцать лет и считает Эстонию своим домом. В декабре ее выбрали лауреатом премии имени Кальо Кийска для молодого кинодеятеля.
Приехавшая из Латвии Элина Литвинова прожила в Эстонии шестнадцать лет и считает Эстонию своим домом. В декабре ее выбрали лауреатом премии имени Кальо Кийска для молодого кинодеятеля. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Новоиспеченный лауреат стипендии имени Кальо Кийска для молодого кинодеятеля Элина Литвинова за последнее время приходила в Ида-Вирумаа с тремя кинопроектами. Почему Ида-Вирумаа привлекателен для создателей кино?

Последним проектом Элины в Ида-Вирумаа стал исторический художественный фильм "The Swedish Torpedo". Действие снятой на основе реальных событий ленты происходит перед Второй мировой войной в Швеции. Главная героиня фильма - тридцатилетняя мать-одиночка Салли, мечтающая переплыть пролив Ла-Манш, разделяющий материковую Европу и Великобританию. Она хочет сделать это первой среди женщин Европы. 

В августе на берегу в Тойла снимали довоенную Англию - это было одним из мест съемок исторического художественного фильма "The Swedish Torpedo".
В августе на берегу в Тойла снимали довоенную Англию - это было одним из мест съемок исторического художественного фильма "The Swedish Torpedo". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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