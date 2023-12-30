Элина Литвинова привозит в Ида-Вирумаа международные кинопроекты

Последним проектом Элины в Ида-Вирумаа стал исторический художественный фильм "The Swedish Torpedo". Действие снятой на основе реальных событий ленты происходит перед Второй мировой войной в Швеции. Главная героиня фильма - тридцатилетняя мать-одиночка Салли, мечтающая переплыть пролив Ла-Манш, разделяющий материковую Европу и Великобританию. Она хочет сделать это первой среди женщин Европы.