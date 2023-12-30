Обмен земель в стиле Кохтла-Ярве ⟩ От Йыхви хотят получить несколько участков, взамен предлагается одна куча отходов

Йыхви и Кохтла-Ярве уже давно ведут переговоры о более логичном выпрямлении границ, и с предыдущей городской властью в основном были достигнуты договоренности, а разногласия остались лишь относительно терриконика в Ахтме, находящегося на территории трех самоуправлений: Йыхви, Кохтла-Ярве и волости Алутагузе.