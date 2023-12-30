Сб, 30.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Обмен земель в стиле Кохтла-Ярве ⟩ От Йыхви хотят получить несколько участков, взамен предлагается одна куча отходов

Эрик Калда
, журналист
Copy
Город Кохтла-Ярве готов отдать Йыхви только таммикускую свалку отходов в обмен на отказ от нескольких земельных участков.
Город Кохтла-Ярве готов отдать Йыхви только таммикускую свалку отходов в обмен на отказ от нескольких земельных участков. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В связи с поступившим от Йыхви предложением об обмене земель, Кохтла-Ярве решил принять все земельные участки, предлагаемые Йыхви, но взамен он готов уступить своему соседу только таммикуский терриконик.

Йыхви и Кохтла-Ярве уже давно ведут переговоры о более логичном выпрямлении границ, и с предыдущей городской властью в основном были достигнуты договоренности, а разногласия остались лишь относительно терриконика в Ахтме, находящегося на территории трех самоуправлений: Йыхви, Кохтла-Ярве и волости Алутагузе.

Новая власть передумала

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх