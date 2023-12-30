СОБЫТИЕ ГОДА В ИДА-ВИРУМАА ⟩ Новые школьные здания и подготовка к переходу на эстоноязычное обучение

Обновление школьных зданий началось в Ида-Вирумаа уже несколько лет назад. На сегодня появились или появляются новые госгимназии и основные школы в Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве. 60 млн евро, львиная доля которых поступила целевым назначением от Евросоюза, государство решило направить на модернизацию школьных зданий в Ида-Вирумаа. Однако это не просто предоставление денег на строительство школьных зданий, таким образом хотят уменьшить также количество лишних школьных квадратных метров, образовавшихся с годами из-за уменьшения количества детей.