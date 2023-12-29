В новом году в Эстонии появятся новые деньги

Бюджетные расходы Eesti Pank (Банка Эстонии) в следующем году увеличатся на 7,4 процента и составят 30,6 миллиона евро. Рост по сравнению с 2023 годом составит, таким образом, 9,8 процента.

Кроме выпуска новых двухевровых банкнот и дополнительных банкнот номиналом 50 евро, центральный банк выпустит серебряные монеты в честь эстонских спортсменов, участвующих в парижской Олимпиаде, а также в честь юных участников финского Сопротивления.

В будущем году планируется завершить работу над ATLAS, крупнейшей системой обработки и анализа данных в сфере статистики стоимостью 1,2 миллиона евро, и внедрить новое программное обеспечение для управления финансовыми рисками, которое позволит находить оптимальное распределение активов, обеспечивающее долгосрочную стабильную прибыль.

Бюджет центробанка на следующий год включает в себя и расходы на развитие цифрового евро.

Eesti Pank собирается принять участие в новом этапе исследования финансового поведения и потребительских привычек домохозяйств.

В следующем году также начнется реконструкция музея Банка Эстонии, в нынешнем виде он открыл свои двери в начале 2012 года. Со следующего года он будет называться Rahamu.