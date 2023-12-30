ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Столицы грохота Кохтла-Ярве и Кивиыли

Причины отказа от фейерверков очевидны и понятны. Уберечь домашних питомцев, которых такое огненное шоу явно беспокоит. Салют неуместен и потому, что Эстония приняла украинских военных беженцев, которым каждый хлопок напоминает о российских бомбардировках в их городах. Не стоит забывать, что Украина, воюющая с превращенной Путиным в кровожадное чудовище Россией, защищает в то же время Эстонию и ряд других стран. Трата общественных денег на длящиеся мгновения вспышки тоже сомнительна. Особенно сейчас, когда самоуправленческие руководители наперегонки вещают о том, насколько велик финансовый кризис.

Очень странно звучат также аргументы поддерживающих салюты городских руководителей.

Например, вице-мэр Кохтла-Ярве Александр Кейвабу сказал, что салют вызывает у него ощущение волшебства. Ему, конечно, жаль животных, но поскольку частные лица все равно пускают в небо ракеты, то горуправление со своей стороны просто внесет добавку. Это звучит примерно так же цинично, как если уж кого-то все равно избивают, то пойду-ка и я пару раз тресну. Чтобы возникло ощущение волшебства…

Помощник люганузеского волостного старейшины Макс Каур оправдывает организацию салюта в Кивиыли тем, что его оплачивают предприниматели. Но если посмотреть, что это за предприятия, то среди них окажутся также местные поставщики коммунальных услуг, пайщиком в которых является также сама волость. По сути, в небо вылетят все-таки общественные деньги, которые платят местные потребители воды и тепла.

Это настолько же лицемерный разговор, как и такое поведение, когда Люганузеское волостное управление в один день с помпой провозглашает рождественский мир и довольно скоро после этого с грохотом запустит в небо фейерверк.