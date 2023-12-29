Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве 14-летнего Рамина

Родственники сообщили в полицию, что 14-летний Рамин уже несколько ночей не появлялся дома. У мальчика при себе есть телефон, последний раз он общался с родителями 27 декабря, но домой еще не вернулся.
Полиция связалась с родственниками мальчика и проверила различные возможные места пребывания. Мальчик ранее тоже уходил из дома и ночевал у друзей, но позже отправился домой один.
Рост Рамина около 170 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы. На нем черная куртка, черные спортивные брюки Nike и бело-черные кроссовки. На голове может быть серая шапка.
Мы просим всех, кто видел Рамина или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефонам 5866, 7218 или 112.