ДРУЖИННИК ⟩ Члены "Нооред коткад" и "Кодутютред" применили полученные знания в походе "Metsavenna retk"

Деревня Вирунурме - подходящее место для такого похода, ведь здесь располагались бункеры лесных братьев с глубокой историей. Двадцать лет назад здесь был установлен мемориал лесным братьям Вирунурме, а также памятные доски с именами лесных братьев, отдавших свои жизни за свободу в Ида-Вирумаа.

Интерес юных дружинников к мероприятию оказался выше ожидаемого: в общей сложности зарегистрировались 23 команды из трех человек. Кроме того, в мероприятии приняла участие команда "Найскодукайтсе", которая первой вышла на трассу и проверила проходимость контрольно-пропускных пунктов. Команды молодежных организаций должны были состоять из двух участников в возрасте от 13 лет и одного младше 13 лет, при этом одного старшего участника разрешалось заменить на более младшего. В командах было много молодых участников, которых, похоже, не испугала продолжительность похода.

Было установлено десять контрольных точек, и именно набранные на них баллы имели решающее значение для формирования рейтинга. Знания молодых людей были проверены в знании грибов, деревьев, следов и шкур животных, встречающихся в Эстонии. Более практические задания включали в себя топографическую задачу с компасом, сборку пазла, разведение костра и преодоление полосы препятствий с ящиком, внутри которого чаша с водой имитировала взрывчатку, требующую осторожного обращения. Две команды "Нооред коткад" прошли всю дистанцию за самое быстрое время - 3 часа 35 минут.

Подготавливается и опечатывается коробка, внутри которой жидкая "взрывчатка" под названием H2O, которую нужно аккуратно пронести по установленному пути. Фото: Erakogu