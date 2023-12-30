28 октября в лесах Вирунурме состоялся соревновательный поход "Metsavenna retk", который на этот раз был ориентирован на самых юных членов Алутагузеской дружины. Двигаясь по траектории длиной почти 16 километров, команды из трех человек должны были продемонстрировать на контрольных пунктах различные навыки и знания, которые помогут им выжить в лесу.
ДРУЖИННИК ⟩ Члены "Нооред коткад" и "Кодутютред" применили полученные знания в походе "Metsavenna retk"
Деревня Вирунурме - подходящее место для такого похода, ведь здесь располагались бункеры лесных братьев с глубокой историей. Двадцать лет назад здесь был установлен мемориал лесным братьям Вирунурме, а также памятные доски с именами лесных братьев, отдавших свои жизни за свободу в Ида-Вирумаа.
Интерес юных дружинников к мероприятию оказался выше ожидаемого: в общей сложности зарегистрировались 23 команды из трех человек. Кроме того, в мероприятии приняла участие команда "Найскодукайтсе", которая первой вышла на трассу и проверила проходимость контрольно-пропускных пунктов. Команды молодежных организаций должны были состоять из двух участников в возрасте от 13 лет и одного младше 13 лет, при этом одного старшего участника разрешалось заменить на более младшего. В командах было много молодых участников, которых, похоже, не испугала продолжительность похода.
Было установлено десять контрольных точек, и именно набранные на них баллы имели решающее значение для формирования рейтинга. Знания молодых людей были проверены в знании грибов, деревьев, следов и шкур животных, встречающихся в Эстонии. Более практические задания включали в себя топографическую задачу с компасом, сборку пазла, разведение костра и преодоление полосы препятствий с ящиком, внутри которого чаша с водой имитировала взрывчатку, требующую осторожного обращения. Две команды "Нооред коткад" прошли всю дистанцию за самое быстрое время - 3 часа 35 минут.
По окончании похода участников угостили очень вкусной селянкой и кренделем. У костра можно было согреть руки и ноги и не беспокоиться о том, что простудишься. Октябрьская погода вместо обычного дождя решила предложить лишь легкий снегопад, а значит, большая часть одежды осталась сухой.
Среди заданий на контрольных пунктах участникам похода больше всего понравилось разводить костер, стрелять из пневматической винтовки и нести яйцо на ложке. Многие сообщили, что им абсолютно все понравилось в этом мероприятии. Во время общей трапезы было много обсуждений, какие грибы изображены на фотографиях.
В зачете "Кодутютред" команда Авинурме заняла уверенное первое место в соревнованиях и четвертое место в общем зачете, оказавшись единственной командой, которая провела чистую стрельбу за все время соревнований. Второе место заняла 3-я команда из Нарвы, которая оказалась самой точной в метании игровой гранаты. Третье место заняла 1-я команда Нарвы.
У "Нооред коткад" первое место заняла 2-я команда Мяэтагузе, которая также стала лучшей в решении топографической задачи. Команда "Jõhvikad Metsas", занявшая второе место, была самой умелой как в сборке пазла, так и в разжигании костра. 9-я команда Нарвы, занявшая третье место, лучше всех справилась с переноской яйца.
Можно с уверенностью сказать, что интерес современной молодежи к природе, физической активности, навыкам выживания и обороны не ослабевает. Выражаем огромную благодарность за организацию соревнований командиру Люганузеского отделения дружины Айвару Раудсеппу, а также всем остальным членам "Кайтселийта", которые внесли свой вклад в это мероприятие и поделились своим энтузиазмом в области гособороны с подрастающим поколением.
МААРЬЯ ЛИПП,
ответственная за информацию Люганузеского отделения дружины
Алутагузеская дружина "Кайтселийта" поздравляет
с 93-летием -
Эвальда Якобсона,
с 86-летием -
Юри Йыгисоо,
с 85-летием -
Юло Лехисметса,
с 82-летием -
Велло Юурма,
с 81-летием -
Ильмара Сиймона,
с 79-летием -
Арво Ауса,
с 68-летием -
Виктора Ватиска,
Арви Пийбе,
с 65-летием -
Алара Неэме,
Айво Уусталу,
Олева Ораса,
с 64-летием -
Ардо Вольмера,
с 62-летием -
Сами Ахо,
Майро Карона,
с 61-летием -
Николая Стеклова.
Поздравляем всех членов "Кайтселийта" и "Найскодукайтсе", у которых день рождения в декабре!