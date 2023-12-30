ДРУЖИННИК ⟩ Калев Наур: в маленькой стране каждый должен делать что-то для защиты государства

- Каким завершающийся год был для Алутагузеской дружины "Кайтселийта"?

- Этот год был очень активным в смысле учений. Дружина стала намного сильнее, как подразделение ополчения, в части военной подготовки. Необходимость этого обусловлена также международной обстановкой, особенно у нас здесь в Ида-Вирумаа, где мы находимся прямо по соседству с Россией.

Важно также то, что "Кайтселийт" все больше развивался в том направлении, чтобы его члены независимо от возраста могли выполнять посильные для них задачи. У тех, кто недавно был зачислен в резерв Сил обороны, а также у других более молодых членов имеются свои военные задачи, а у людей постарше, вроде меня, есть свои обязанности.

- Это один из принципов "Кайтселийта", что для каждого, кто желает быть его членом, найдется посильное для него задание?

- Именно. Например, моя задача - осуществлять сотрудничество между "Кайтселийтом" и гражданскими организациями.