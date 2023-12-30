ДРУЖИННИК ⟩ Калев Наур: в маленькой стране каждый должен делать что-то для защиты государства

Калев Наур, входящий в "Кайтселийт" со дня учреждения Йыхвиского подразделения дружины в марте 1990 года, не планирует больше баллотироваться в марте в правление Алутагузеской дружины, но намерен продолжать действовать в "Кайтселийте" сообразно своему возрасту. Он уверен: в Эстонии все должны делать что-то для защиты своего государства.
- Каким завершающийся год был для Алутагузеской дружины "Кайтселийта"?
- Этот год был очень активным в смысле учений. Дружина стала намного сильнее, как подразделение ополчения, в части военной подготовки. Необходимость этого обусловлена также международной обстановкой, особенно у нас здесь в Ида-Вирумаа, где мы находимся прямо по соседству с Россией.
Важно также то, что "Кайтселийт" все больше развивался в том направлении, чтобы его члены независимо от возраста могли выполнять посильные для них задачи. У тех, кто недавно был зачислен в резерв Сил обороны, а также у других более молодых членов имеются свои военные задачи, а у людей постарше, вроде меня, есть свои обязанности.
- Это один из принципов "Кайтселийта", что для каждого, кто желает быть его членом, найдется посильное для него задание?
- Именно. Например, моя задача - осуществлять сотрудничество между "Кайтселийтом" и гражданскими организациями.
Когда мы говорим о территориальной обороне, то важно, чтобы в нее вкладывались на широкой основе. Я как человек старше 65 лет не обязан находиться в строю, однако я могу организовать деятельность в тылу и подготовить действия в кризисной ситуации. Предположим, что в какой-то момент срочно потребуется экскаватор или кран, а мы к этому подготовились заранее и знаем, у кого и где можно быстро получить их. Мы знаем владельцев фирм, у которых такая техника имеется, и договорились с ними, что если возникнет необходимость, то они будут готовы действовать быстро и прийти на помощь.
Важной частью работы является также общение с самоуправлениями, которые тоже в значительной мере помогают обеспечивать тыл. Эстонское общество в кризисной ситуации должно быть мобилизовано во всех областях.
Поскольку мы - маленькая страна и народу у нас мало, то каждый должен делать что-то для защиты государства. Война в Украине подтверждает это.
- Война в Украине побудила людей вступать в "Кайтселийт". Сколько новых членов появилось в Алутагузеской дружине?
- На собраниях правления Алутагузеской дружины каждый месяц рассматривалось примерно по пять заявлений о вступлении от людей, фон которых был уже проверен. Конечно, более сильная волна вступлений имела место непосредственно после того, как Россия в феврале 2022 года начала широкомасштабную войну в Украине.
- Насколько много и чем Алутагузеская дружина помогала защитникам Украины?
- Наше контактное лицо проживает в Винницкой области в дружественном Йыхви городе Липовце. В тамошнем регионе непосредственных военных действий не происходит, однако время от времени российские ракеты долетают и туда. Но в состоянии войны находится все украинское государство, и это непосредственно касается также этого региона, ведь тамошние люди тоже защищают родину на фронте. И, к сожалению, погибшие есть и среди уроженцев маленького Липовца.
Мы посылали туда главным образом тыловое снаряжение, обмундирование, которое всегда необходимо на поле боя.
В то же время мы можем очень многому поучиться у украинцев в той части, как организовать оборону своего государства. Если несколько лет назад я тоже ездил в Украину читать лекции о деятельности "Кайтселийта", то теперь их ополчение настолько прогрессировало и закалилось на войне, что мы несомненно должны больше равняться на них. Во многом тамошнее добровольное ополчение предотвратило завоевание Украины в первые недели войны.
- Как прошли первые месяцы у созданной нынешней осенью пограндружины Северо-Восточного округа "Кайтселийта"?
- Начало было позитивным, и очень хорошо, что такое подразделение создано. Но потребуется, очевидно, немного времени, прежде чем оно начнет действовать в полную силу. Оно объединяет большей частью бывших пограничников, многие из которых служили вместе и хорошо знают друг друга. Одной из сильных сторон "Кайтселийта" и является то, что его члены знают друг друга и доверяют друг другу.
- Много ли своего времени вы посвятили "Кайтселийту"?
- Я являюсь членом "Кайтселийта" со дня учредительного собрания Алутагузеской дружины 17 марта 1990 года - в первые годы она называлась Йыхвиским подразделением. Кстати, это собрание проходило в бывшем Йыхвиском районном Доме культуры, который недавно снесли. Более 15 лет я входил в правление Алутагузеской дружины и девять лет - в совет старейшин.
Раньше я посвящал, конечно, "Кайтселийту" больше времени, чем сейчас. Я по возрасту не обязан ездить на учения, да уже и не очень туда рвусь. Надо уметь критически оценивать, есть ли от меня какая-то польза на учениях в лесах, или же другим придется тратить больше внимания, чтобы заниматься мной. Наряду с работой в правлении и деятельностью в совете старейшин уделял время изучению истории дружины и проведению ежегодной конференции генерала Тыннисона, а также организации церемонии в честь различных торжественных дней. Всему свое время и свое место.
В марте заканчивается мой срок работы в правлении, и баллотироваться туда я больше не буду. Но придут следующие и поведут жизнь дружины дальше.
Это был насыщенный год
Оглядываясь на уходящий год, мы все хотим сказать, что это был хороший год. Подумаем о том, много ли мы сами сделали для того, чтобы 2023 год стал действительно хорошим годом.
Уходящий год, безусловно, был годом обучения для всех нас, и я считаю, что нам есть что взять с собой в новый год. Главное, чтобы мы старались находить решения, а не просто подчеркивать проблемы. Но в целом 2023 год был насыщенным и хорошим.
Дорогие члены "Кайтселийта", "Найскодукайтсе", "Кодутютред", "Нооред коткад" и наши партнеры!
Желаю всем хорошего завершения старого года и успехов в новом году!
МАЙОР ЭРККИ КАРУКС,
командир Алутагузеской дружины