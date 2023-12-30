В новом году жители Эстонии мечтают больше заниматься спортом

- Если обещания, связанные со здоровьем и физической формой были очень популярны и раньше, то в этом году в верхней части рейтинга оказались также позитивный настрой, способность жить настоящим моментом и желание проводить больше времени с семьей, - прокомментировала руководитель проводившей исследование социологической службой Norstat Биргит Аасмяэ.

По ее словам, 21% жителей Эстонии из числа тех, кто давал себе новогодние обещания, обещают жить более экологично, что во много раз больше, чем в Финляндии и Латвии, где аналогичное обещание дали 5% и 6% соответственно.

Как показал опрос, 40% респондентов из Эстонии и Литвы обещают себе в новом году начать больше заниматься спортом, а из Латвии - 29%.

Употреблять меньше алкоголя в следующем году обещают 13% эстонцев, 15% финнов, 11% литовцев, 9% латышей и 5% шведов.

- Все новогодние обещания полны оптимизма и позитива. Остается надеяться, что все они сбудутся в новом году, - отметила Аасмяэ.

Cамые популярные новогодние обещания жителей Эстонии:

1. Начать больше заниматься спортом

2. Больше жить настоящим моментом

3. Похудеть

4. Быть более позитивным

5. Перейти на более правильное питание

6. Начать жить более экологично

7. Проводить больше времени со своей семьей

8. Меньше беспокоиться по мелочам

9. Проводить меньше времени в социальных сетях

10. Пить меньше алкоголя

Опрос проводился в ноябре 2023 года, в Эстонии на вопросы онлайн-анкеты ответили 834 человека.