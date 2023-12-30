Подозреваемого в убийстве в Кохтла-Ярве задержали по горячим следам

Вечером 29 декабря полиция задержала в Кохтла-Ярве 61-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 59-летнего мужчины.
В пятницу вечером в Центр тревоги поступило сообщение от 61-летнего мужчины, что в жилом доме в Кохтла-Ярве его знакомый больше не просыпается. На место происшествия прибыла скорая, которая констатировала смерть 59-летнего мужчины и вызвала полицию для выяснения обстоятельств.
- По предварительной информации, есть основания предполагать, что 61-летний мужчина нанес ножевое ранение 59-летнему мужчине, в результате чего тот скончался. У подозреваемого имелись признаки алкогольного опьянения. Мужчина задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления, все подробности станут известны в ходе уголовного производства, - рассказал оперативный дежурный Идаской префектуры Айгро Раудсепп.