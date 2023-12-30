Подозреваемого в убийстве в Кохтла-Ярве задержали по горячим следам

В пятницу вечером в Центр тревоги поступило сообщение от 61-летнего мужчины, что в жилом доме в Кохтла-Ярве его знакомый больше не просыпается. На место происшествия прибыла скорая, которая констатировала смерть 59-летнего мужчины и вызвала полицию для выяснения обстоятельств.