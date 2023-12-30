В Эстонии набирают популярность бесшумные фейерверки

Владелец Hansa Ilutulestikud Калле Тюйр напоминает, что пиротехнику необходимо размещать на твердой поверхности и сразу убирать после зажигания, а также добавил, что при производстве фейерверков обращается внимание на сохранение окружающей среды.

По его словам, настоящее время при производстве фейерверков большая часть материалов перерабатывается: используется много картона, а также перерабатываются упаковки для фейерверков.

- Что касается мощности взрыва, то все фейерверки, которые мы продаем в Эстонии, соответствуют правилам Европейского союза. В продаже есть и тихие фейерверки, которые образуют в небе красивые букеты. На них приятно смотреть, но они не создают много шума. Тихая пиротехника набирает популярность, поэтому производители прилагают усилия в этом направлении, - добавил он.