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ПОГОДА ⟩ Начало нового года будет морозным

Северное побережье
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Морозное утро. Фото иллюстративное.
Морозное утро. Фото иллюстративное. Фото: Jānis Škapars / TVNET

Температура воздуха в Эстонии начнет падать в ночь на 31 декабря и продолжит снижаться в первые дни нового года, передает rus.err.

По уточненному прогнозу синоптиков, в последний день уходящего и первые дни нового года в Эстонии ожидается волна холодов.

В новогоднюю ночь прогнозируются снегопад и метель, которые местами продолжатся и в начале января.

Температура воздуха, которая начнет падать уже в субботу вечером, в воскресенье продолжит снижаться. В последующие дни температура будет снижаться на несколько градусов в день и в среду на следующей неделе упадет местами до -28 градусов.

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Эстония
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