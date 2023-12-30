ПОГОДА ⟩ Начало нового года будет морозным

По уточненному прогнозу синоптиков, в последний день уходящего и первые дни нового года в Эстонии ожидается волна холодов.

В новогоднюю ночь прогнозируются снегопад и метель, которые местами продолжатся и в начале января.

Температура воздуха, которая начнет падать уже в субботу вечером, в воскресенье продолжит снижаться. В последующие дни температура будет снижаться на несколько градусов в день и в среду на следующей неделе упадет местами до -28 градусов.