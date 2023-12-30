Балтийское море становится более соленым

Балтийское море имеет очень небольшой водообмен, и потому достаточно пресное. Также в водоеме мало кислорода. Поскольку вода, поступающая из Северного моря, гораздо более соленая, она также имеет более высокую плотность. Таким образом, поток воды оттуда приносит дополнительный кислород в самые глубокие слои Балтийского моря, где вода обычно не меняется и недостаток кислорода наиболее ощутим. Потому процесс притока соленой воды может улучшить общее состояние моря.

Последний раз большое количество соленой воды проходило через Датский пролив в 2014 году, почти десять лет назад. Начало притока в этом году было зафиксировано 20 декабря на автоматической станции мониторинга на пороге Дарса. Поскольку это явление все еще набирает обороты, ученые пока не могут сказать, насколько обширным будет его влияние. В 2014 году воздействие потока оставалось весьма ограниченным и не распространилось за пределы острова Готланд.

Океанолог из Таллиннского технического университета Урмас Липс говорит, что соленая вода начинает прибывать вследствие череды конкретных событий. "Прежде всего, какое-то время должны продержаться восточные ветры, в результате чего уровень воды Балтийского моря станет немного ниже, чем Северного. Если после этого прилетит сильный западный шторм, который поднимет уровень воды в проливе Каттегат, тогда в Балтийское море попадет много богатой кислородом соленой воды", - объясняет ученый.