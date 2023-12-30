В Ида-Вирумаа уменьшилось количество должников

Число должников существенно не увеличивается, но резко растут суммы долга. Всего у жителей Эстонии имеется 224 000 активных долга, которые необходимо обслуживать, а общий долг увеличился с 280 до 370 миллионов. Средняя сумма долга за полгода выросла с 3600 евро до 4400 евро.

Число лиц с платежными нарушениями осталось практически таким же, а рост составил несколько процентов за полгода - 83 253 весной 2023 года по сравнению с 84 910 в ноябре 2023 года.

В Эстонии русскоязычные жители составляют 26% всех должников. Географическое распределение должников по уездам Эстонии в основном осталось прежним, но в Ида-Вирумаа уменьшилось.

В то же время средний размер долга эстонцев более чем на 600 евро выше, чем в прошлом году, и у эстонцев также больше долгов в расчете на человека.

Обзор долгового поведения эстонцев подготовила инфраструктурная компания финансовых услуг Aktiva Finance Group, которая провела подобное исследование уже второй раз в этом году.