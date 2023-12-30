31 декабря 2023 года завершится пилотный проект службы долгосрочной гарантированной работы (ДГР), разработанный в рамках реформы трудоспособности. За восемь лет консультации, рекомендации и активное участие в работе получили 2055 человек. Всего в Эстонии действовало 46 поставщиков услуг.
В последний день года заканчивается многолетний проект по трудоустройство людей с особыми потребностями
В ходе финального пилотного проекта люди с недостаточной трудоспособностью (в том числе с психическими отклонениями, психическими заболеваниями, сложными нарушениями зрения, нарушениями зрения, травмами головы) имели возможность выполнять работу различной категории сложности - курьеры, домашнее производство, уборка и помощь на кухне. Поставщики услуг также нашли подходящие рабочие места для участников проекта, например, работы по техническому обслуживанию у партнеров по сотрудничеству и помощь в работе в лесу и саду.
- Важно, что мы как страна способны обеспечить активное участие на рынке труда людей с особыми потребностями, тем самым предотвращая социальную изоляцию и поддерживая достойную жизнь. Каждый человек хочет чувствовать себя нужным и признанным, - говорит Лагле Кальберг, руководитель отдела специального ухода и реабилитации Департамента социального страхования. Все это участникам гарантировала возможность работы в защищенных условиях.
Лица с диагнозом психического расстройства и нетрудоспособности, которые до сих пор участвовали в проекта, могут подать заявление на получение специальных услуг по уходу в Департамент социального страхования. В Законе о социальном обеспечении также было сделано уточнение в разделах, касающихся службы поддержки специальной работы по уходу.
Консультант службы Департамента социального страхования пригласит лицо, подавшее заявление, для оценки потребности в помощи и поддержке, чтобы выяснить, можно ли ему в будущем помочь с помощью услуги по содействию трудоустройству или можно ли его поддержать с помощью другой меры поддержки.
- В госбюджете на 2024 год предусмотрено 170 дополнительных должностей в службе поддержки занятости. Это позволяет тем, кто участвовал в пилотном проекте, продолжать работать в защищенных условиях, получать поддержку и руководство как в процессе устройства на работу, так и во время работы", - говорит Кальберг.
По состоянию на 15 декабря 199 из 403 человек, находящихся на службе долгосрочного гарантированного труда, прошли оценку потребности в помощи и поддержке и внесены в приоритетный список службы поддержки занятости, где они ждут направления в пункты обслуживания. Примерно 90 заявок на получение услуги специального ухода еще находятся на рассмотрении, и на данный момент известно, что 110 человек не обратились за услугой содействия трудоустройству.
- Причины отказа различны, например, человек не принадлежит к целевой группе (инвалиды по зрению без психических расстройств), он не хочет продолжать работать или его работоспособность снизилась, в связи с чем требуется другой особый уход. В некоторых случаях для человека достаточно уже существующей службы ежедневного жизнеобеспечения или службы проживания в обществе. Лишь немногие из тех, кто участвовал в пилотном проекте, продолжают работать самостоятельно, - добавляет Калберг.
Пилотный проект службы долгосрочной защищенной работы стартовал в 2016 году, проект финансировался Европейским социальным фондом.