В последний день года заканчивается многолетний проект по трудоустройство людей с особыми потребностями

В ходе финального пилотного проекта люди с недостаточной трудоспособностью (в том числе с психическими отклонениями, психическими заболеваниями, сложными нарушениями зрения, нарушениями зрения, травмами головы) имели возможность выполнять работу различной категории сложности - курьеры, домашнее производство, уборка и помощь на кухне. Поставщики услуг также нашли подходящие рабочие места для участников проекта, например, работы по техническому обслуживанию у партнеров по сотрудничеству и помощь в работе в лесу и саду.

- Важно, что мы как страна способны обеспечить активное участие на рынке труда людей с особыми потребностями, тем самым предотвращая социальную изоляцию и поддерживая достойную жизнь. Каждый человек хочет чувствовать себя нужным и признанным, - говорит Лагле Кальберг, руководитель отдела специального ухода и реабилитации Департамента социального страхования. Все это участникам гарантировала возможность работы в защищенных условиях.

Лица с диагнозом психического расстройства и нетрудоспособности, которые до сих пор участвовали в проекта, могут подать заявление на получение специальных услуг по уходу в Департамент социального страхования. В Законе о социальном обеспечении также было сделано уточнение в разделах, касающихся службы поддержки специальной работы по уходу.