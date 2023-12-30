Цены в следующем году вырастут, но не сразу и не на все

В некоторых торговых сетях цены уже выросли. Например, в торговой сети Rimi решили заранее поднять цены на промышленные товары, потому что покупатели менее чувствительны к росту цен именно на эту категорию, а вот продукты питания подорожают лишь в новом году. При этом торговцы заявляют, что на некоторые группы товаров цены из-за повышения налога с оборота и вовсе не изменятся

По словам главы финансового отдела Selver Кристьяна Андерсона, в целом изменение налога с оборота означает дополнительные расходы в 12 миллионов евро к годовому обороту.

- Разумеется, продавец эти затраты на себя не возьмет. Но на некоторые товары мы оставим те же цены, что и сейчас. Так что если клиент заметит, что цена какого-то товара не изменилась в январе и феврале, это будет означать, что на этот товар влияния от повышения налога с оборота не будет, - сказал он.

Также с 1 января вырастут и акцизы на табачную и алкогольную продукцию.

- Акциз на табачную и алкогольную продукцию также вырастет с первого января, но в случае этих товаров есть время, в течение которого можно продавать продукцию со старой акцизной маркировкой. Поэтому мы не будем сразу менять цены на эту продукцию, а сделаем это, когда придет новый товар с новой акцизной маркировкой, - сказала менеджер по закупкам Rimi Eesti Марилин Юриссон.