C начала года количество краж увеличилось на 22%

По данным Министерства юстиции, за 11 месяцев 2023 года в Эстонии было зарегистрировано 25238 преступлений, что на 7% больше, чем за тот же период предыдущего года.

- При этом по сравнению с показателями десятилетней давности количество преступлений значительно уменьшилось. Например, в 2013 году было зарегистрировано 39 000 преступлений. После этого их количество в основном снижалось, единичный рост был в 2018-2019 годах, - отметила руководитель по связям с общественностью Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик.

По данным за 11 месяцев 2023 года, основной причиной роста преступности стал рост числа краж. Кроме того, немного увеличилось число случаев мошенничеств. Если за 11 месяцев 2022 года случаи мошенничеств составляли 10% от числа всех преступлений, то в текущем году - 11%.

Количество насильственных преступлений (большинство из них связаны с физическим насилием) остается примерно на том же уровне, что и в предыдущие годы. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с вождением в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 2 процентных пункта до 8%.

- В Эстонии преобладают преступления против собственности. За 11 месяцев этого года количество краж увеличилось на 22% и составило 36% от числа всех преступлений, - добавила Туулик.