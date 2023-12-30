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Эстонский автобус попал в трагическое ДТП в Ленинградской области

Северное побережье
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При столкновении с автобусом Baltic Shuttle в аварии на трассе "Нарва" погибла женщина
При столкновении с автобусом Baltic Shuttle в аварии на трассе "Нарва" погибла женщина Фото: Пресс-служба ФКУ "Упрдор Северо-Запад"

Вечером 29 декабря на трассе "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом эстонской компании-перевозчика Baltic Shuttle, пишет издание "Кингисепп сегодня".

Около пяти часов вечера по эстонскому времени водитель Renault Sandero, 74-летняя женщина, во время обгона не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где в этот момент находился эстонский автобус, следовавший из Санкт-Петербурга в направлении границы с 47 пассажирами на борту. В автобусе никто, включая 53-летнего водителя, серьезно не пострадал, но водитель легковой машины погибла на месте.

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