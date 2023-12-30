Эстонский автобус попал в трагическое ДТП в Ленинградской области

Около пяти часов вечера по эстонскому времени водитель Renault Sandero, 74-летняя женщина, во время обгона не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где в этот момент находился эстонский автобус, следовавший из Санкт-Петербурга в направлении границы с 47 пассажирами на борту. В автобусе никто, включая 53-летнего водителя, серьезно не пострадал, но водитель легковой машины погибла на месте.