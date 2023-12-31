Спасатели наготове: пиротехники продано больше, чем в прошлом году

Продавцы пиротехники говорят, что в этом году продажи только выросли. Например, через магазин Tulepood.ee в преддверии Нового года в среднем проходит 50-100 клиентов в день.

"Мы практически каждому клиенту стараемся рассказать по возможности о мерах безопасности. Как нужно поставить фейерверк, где его можно использовать. Чтобы близко не было проводов, деревьев. Обязательно максимальная удаленность от жилых строений, от людей тоже, что и животных нужно держать подальше все-таки", - заверил представитель магазина Антон Бабенко.

Новогодняя ночь - непростое время для Центра тревоги. В прошлом году в ночь с 31 декабря на 1 января в диспетчерскую центра поступало в среднем 300 звонков в час.

"Самая высокая нагрузка - с 12 до 3 ночи. Большинство вызовов связано именно с пиротехникой. К сожалению, люди получают травмы, возникают пожары. Поэтому мы настоятельно рекомендуем читать инструкции перед запуском салюта, держать безопасную дистанцию от других людей и не бросать использованные фейерверки валяться на улице и не выкидывать их в помойки. Утилизировать их нужно тоже правильно", - призвала организатор спасательных работ Центра тревоги Яаника Яагус.