Сергей Лопин стал заместителем председателя горсобрания Кохтла-Ярве

Одним из приоритетов на новой должности, по словам избранного зампредседателя Сергея Лопина, является создание атмосферы конструктивного сотрудничества в горсобрании.

- Необходимо развивать сотрудничество между всеми фракциями и депутатами, не входящими во фракции, ориентироваться на эффективность работы на благо города и его жителей, - сказал Лопин.

По его словам, в городских учреждениях необходимо также восстановить спокойную рабочую атмосферу, обеспечив работникам городских учреждений уверенность в завтрашнем дне. "Но основная задача на ближайшие недели, в том числе и для всего горсобрания, - принять городской бюджет. Мы все должны этому способствовать, независимо от коалиции или оппозиции", - подчеркнул Лопин.

На выборах вице-председателя Сергей Лопин получил 15 голосов, кандидат Виктор Андреев от избирательного союза "Рестарт Кохтла-Ярве" - 8 голосов. Всего в горсобрании 25 депутатов, коалицию формируют Центристская партия и социал-демократы, у которых вместе 14 депутатов.

До сих пор роль заместителей председателя городского собрания Кохтла-Ярве исполняли Светлана Владимирова от Партии реформ и Виктор Андреев от избирательного союза "Рестарт Кохтла-Ярве". Состоявшееся упразднение должности одного вице-председателя экономит городскому бюджету почти 13 тысяч евро.

Возглавляет Кохтла-Ярвеское горсобрание председатель фракции Социал-демократической партии, член Рийгикогу Эдуард Одинец.