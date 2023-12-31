Первый новогодний день в Силламяэ начнется с тревожной сирены

В городе Силламяэ и на территории Силламяэского порта 1 января 2024 года в 12.00 компаниями "DBT" и "Eurochem Sillamäe Terminal" будет проведено испытание единой автономной системы оповещения. Тревожный сигнал будет длиться 7 секунд, и на него люди не должны реагировать, как предупреждает городской веб-сайт.

Всех просят известить о проводимом испытании других людей и все заинтересованные стороны.

В городе Силламяэ установлена автономная система сирен оповещения, с помощью которых в случае опасности можно организовать быстрое оповещение жителей и гостей города. Продолжительность сигнала общей тревоги - одна минута. Это звук сирены, усиливающийся в течение 7 секунд и ослабевающий в течение 7 секунд, он повторяется через 30 секунд не менее трех раз. Такой сигнал используется для привлечения внимания в случае всех опасностей, а более точная информация о характере опасности и инструкция по поведению передается посредством каналов СМИ.

- одна минута. Это звук сирены, усиливающийся в течение 7 секунд и ослабевающий в течение 7 секунд, он повторяется через 30 секунд не менее трех раз. Такой сигнал используется для привлечения внимания в случае всех опасностей, а более точная информация о характере опасности и инструкция по поведению передается посредством каналов СМИ. Сигнал о конце опасности - равномерный постоянный звук продолжительностью в одну минуту, который передается один раз. Этот сигнал означает, что опасность прошла, и город Силламяэ может возвращаться к обычной жизни.

- равномерный постоянный звук продолжительностью в одну минуту, который передается один раз. Этот сигнал означает, что опасность прошла, и город Силламяэ может возвращаться к обычной жизни. Сигнал тестирования - равномерный постоянный звук общей продолжительностью до 7 секунд. Такой звук сирены означает плановое тестирование системы оповещения и не влечет за собой обязательных для жителей действий. Источник

Более подробную информацию об автономной системе оповещения можете найти в соответствующих разделах на веб-сайтах предприятий: www.dbt.eu и www.eurochem.ee