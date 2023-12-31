В Йыхви накануне Нового года пропал молодой мужчина

Еще утром накануне, то есть 30 декабря, в субботу, Максим позвонил из Йыхви членам своей семьи в Мустамяэ и пообещал к ним приехать, но не приехал и к воскресному вечеру. Полиция объявила розыск мужчины.
Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, рост пропавшего Максима составляет 185 сантиметров, у него спортивное телосложение и короткие волосы. Он одет в белую куртку и зеленые брюки.
Возможно, он все еще находится в Йыхви. Полиция проверила возможные места, где Максим мог бы быть, но пока не нашла его.
Всех, кто может знать о местонахождении этого мужчины, просят связаться с Центром тревоги по телефону 112.