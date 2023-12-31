В Йыхви накануне Нового года пропал молодой мужчина

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, рост пропавшего Максима составляет 185 сантиметров, у него спортивное телосложение и короткие волосы. Он одет в белую куртку и зеленые брюки.

Возможно, он все еще находится в Йыхви. Полиция проверила возможные места, где Максим мог бы быть, но пока не нашла его.

Всех, кто может знать о местонахождении этого мужчины, просят связаться с Центром тревоги по телефону 112.