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В Йыхви накануне Нового года пропал молодой мужчина

Северное побережье
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Пропавший в Йыхви Максим.
Пропавший в Йыхви Максим. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Еще утром накануне, то есть 30 декабря, в субботу, Максим позвонил из Йыхви членам своей семьи в Мустамяэ и пообещал к ним приехать, но не приехал и к воскресному вечеру. Полиция объявила розыск мужчины.

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, рост пропавшего Максима составляет 185 сантиметров, у него спортивное телосложение и короткие волосы. Он одет в белую куртку и зеленые брюки.

Возможно, он все еще находится в Йыхви. Полиция проверила возможные места, где Максим мог бы быть, но пока не нашла его.

Всех, кто может знать о местонахождении этого мужчины, просят связаться с Центром тревоги по телефону 112.

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