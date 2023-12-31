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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Нарвские дети и их родители начали встречать Новый год на Петровской площади

Илья Смирнов
, журналист
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На Петровскую площадь Нарвы прибыл на автомобиле Дед Мороз.
На Петровскую площадь Нарвы прибыл на автомобиле Дед Мороз. Фото: Ilja Smirnov / Narva linn

Подготовка к встрече 2024 года в Нарве началась с детской праздничной программы. На Петровской площади поставили сцену, устроили концерт в честь приближающегося года Дракона, водили хоровод и встречали Деда Мороза.

Дед Мороз прибыл к нарвитянам на своем оригинальном автомобиле. После приветствий началась раздача детям сладостей, а в воздух выстрелили из хлопушек конфетти.

Ближе к полуночи на той же Петровской площади Нарвы начнется "взрослое" празднование Нового года. К горожанам в 23.40 обратится с экрана мэр Нарвы Яан Тоотс, следом за ним, в 23.45, с новогодним телеобращением выступит президент ЭР Алар Карис.

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Ключевые слова

Нарва
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