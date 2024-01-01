В Эстонии теперь возможно заключать однополые браки

По мнению председателя правовой комиссии Рийгикогу и группы поддержки сообщества ЛГБТ+ в парламенте Эстонии Эдуарда Одинца, вступившее с января в силу равенство в браке - это не просто право на гендерно-нейтральный брак, но явный признак большей солидарности и более сильного главенства всеобщих прав человека в эстонском обществе.

- Я благодарю всех жителей Эстонии, членов Социал-демократической партии, Партии реформ и партии "Эстония 200" и наших избирателей за поддержку и понимание. Я благодарю всех, кто осмелился выразить свою поддержку равноправию браков и придать ускорение движению к более счастливой Эстонии. И, конечно, желаю семейного счастья всем, у кого сегодня ночью появилась возможность подать заявление о заключении брака, - сказал Одинец, который был одним из авторов закона о равенстве брака, и слова которого приводит пресс-служба Социал-демократической партии.