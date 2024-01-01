ВАНДАЛИЗМ ⟩ На Гарнизонном кладбище Нарвы кто-то нагадил, а памятник разрушается

"25 декабря на Гарнизонном кладбище в Нарве, у подножия памятника Освободительной войны были обнаружены человеческие экскременты", - говорится в обращении канцлера НКО "Клуб друзей Эстонского легиона" Мартина Сёэта к Нарвской мэрии, слова которого приводит новостной портал Rus.ERR.

По словам Сёэта, об акте вандализма были информированы Департамент полиции и погранохраны, а также главнокомандующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем.

Объединение указало горуправе и на неудовлетворительное состояние памятника. "Памятник находится под угрозой разрушения. И с таким памятником в Нарве в 2024 году будут встречать День победы? Кроме того, разрушается железная ограда вокруг памятника", - констатировал Сёэт.

В своем обращении к властям Нарвы он также указал на ухудшающееся состояние главного входа на немецкое военное кладбище: "Каменные плиты частично отвалились и валяются рядом. Кроме того, не очищена стена, на которой лица, руководствующиеся коммунистической идеологией, написали буквы V и Z".

Сёэт перечисляет и другие проблемы с порядком на кладбище: покос травы летом, уход за дорожками и свободный выгул собак.

"Представляю, какой расистский и националистический скандал был бы, если бы нечто подобное происходило у "Алеши" на военном кладбище в Таллинне. А в Нарве такое возможно, и никакого скандала, как будто это естественно", - также написал представитель НКО "Клуб друзей Эстонского легиона".