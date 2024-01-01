Минимальная зарплата в Эстонии выросла

Утвержденный правительством размер повышения минимальной зарплаты был согласован 10 октября 2023 года Центральными союзами профсоюзов и работодателей.

По расчетам Министерства финансов, повышение минимальной зарплаты до 820 евро увеличит налоговые поступления в госбюджет на 23 миллиона евро.

Rus.ERR также напоминает, что повышение минимальной зарплаты приводит и к увеличению некоторых социальных пособий. Так, с 725 до 820 евро вырастет ставка минимальной родительской зарплаты, выплачиваемой Департаментом социального страхования.

Кроме того, минимальная дневная ставка пособия по уходу за ребенком и родительского отпуска по уходу за ребенком с особыми потребностями увеличится с 34,25 до 38,74 евро.

Пособие по безработице, привязанное к размеру минимальной зарплаты, увеличится с 327,05 до 362,50 евро.