Прогулка с руководителями Йыхвиской волости переносится из-за сильного мороза

Волостные власти сообщили во вторник утром, что новое время совместной прогулки, которая должна была состояться сегодня и отменена из-за мороза, будет назначено позже.

Руководство волости Йыхви пригласило начать новый год с совместной прогулки вечером 2 января, во время которой можно было бы обсудить планы развития волости. В ходе 5-километровой пешей прогулки, которая должна была начаться и закончиться на музыкальной площадке, планировалось осмотреть недавние йыхвиские новостройки.

По данным агентства окружающей среды, во вторник в полдень в Йыхви было -20,4 градуса, а ощущаемая температура достигла -28,5 градуса. К шести вечера температура еще снизится на несколько градусов. В среду и четверг ожидается -25 градусов. "Потеплеет" уже в пятницу, когда ожидается -18 градусов.