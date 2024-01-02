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Прогулка с руководителями Йыхвиской волости переносится из-за сильного мороза

Северное побережье
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Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Прогулка руководителей волости Йыхви с жителями волости, которая должна была состояться вечером во вторник, 2 января, откладывается из-за волны холода.

Волостные власти сообщили во вторник утром, что новое время совместной прогулки, которая должна была состояться сегодня и отменена из-за мороза, будет назначено позже.  

Руководство волости Йыхви пригласило начать новый год с совместной прогулки вечером 2 января, во время которой можно было бы обсудить планы развития волости. В ходе 5-километровой пешей прогулки, которая должна была начаться и закончиться на музыкальной площадке, планировалось осмотреть недавние йыхвиские новостройки. 

По данным агентства окружающей среды, во вторник в полдень в Йыхви было -20,4 градуса, а ощущаемая температура достигла -28,5 градуса. К шести вечера температура еще снизится на несколько градусов. В среду и четверг ожидается -25 градусов. "Потеплеет" уже в пятницу, когда ожидается -18 градусов.

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