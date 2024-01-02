Выплаты по новым больничным задерживаются

В начале наступившего года выплаты компенсаций по временной нетрудоспособности будут задерживаться для тех застрахованных лиц, чей период листа нетрудоспособности начинается в январе 2024 года. Об этом сообщила накануне нового года Касса здоровья.
Компенсации по временной нетрудоспособности рассчитывается на основе налогооблагаемого дохода за предыдущий год, который сообщается в больничную кассу налоговым и таможенным департаментом.
Выплата компенсации задерживается в связи с налоговой и таможенной обработкой налоговых деклараций за 2023 год. Касса здоровья начнет выплачивать компенсации, когда Налоговый и таможенный департамент сообщит о завершении обработки деклараций.
Нынешняя задержка не влияет на выплату компенсаций по временной нетрудоспособности, которая началась в 2023 году.