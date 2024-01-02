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Официально разрешен выход на лед Чудского озера на внедорожниках

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Северное побережье
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Зимнее Чудское озеро.
Зимнее Чудское озеро. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

В связи с улучшением ледовой обстановки погранохрана разрешила выход на лед Чудского озера пешком и на внедорожниках, начиная с 2 января.

Как сообщил Департамент полиции и пограничной охраны, пешком и на внедорожниках разрешен выход на лед Нарвского водохранилища (для вездеходов общей массой не более 300 кг) и Чудского озера.

Пеший выход разрешен на лед Теплого озера, Псковского озера, а также озер Пабра, Ванику, Крийва.

Ради сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на внедорожниках: река Нарва, озеро Паттина.

Департамент полиции и пограничной охраны

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