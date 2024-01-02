В связи с улучшением ледовой обстановки погранохрана разрешила выход на лед Чудского озера пешком и на внедорожниках, начиная с 2 января.
Официально разрешен выход на лед Чудского озера на внедорожниках
Смотрите карты текущей ледовой обстановки!
Как сообщил Департамент полиции и пограничной охраны, пешком и на внедорожниках разрешен выход на лед Нарвского водохранилища (для вездеходов общей массой не более 300 кг) и Чудского озера.
Пеший выход разрешен на лед Теплого озера, Псковского озера, а также озер Пабра, Ванику, Крийва.
Ради сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на внедорожниках: река Нарва, озеро Паттина.
- Карта ледовой обстановки Чудских озер: https://tinyurl.com/mryub8yw
- Карта ледовой обстановки реки Нарва и Нарвского водохранилища: https://tinyurl.com/46smaxaz