ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⟩ Ночная температура воздуха упадет местами до -30 градусов

Эстонское агентство окружающей среды выдало предупреждение о похолодании по всей Эстонии, однако уезды Ида- и Ляэне-Вирумаа будут подвержены холоду сильнее всего. Жителей двух этих регионов предупреждают об очень низкой температуре воздуха на улице.

В частности, в Ида-Вирумаа с 3 по 5 января по ночам температура воздуха на улице будет опускаться до -26°C, а в ночь с 4 на 5 января в отдельных местах похолодает до -30°C.