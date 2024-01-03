МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 04.01-11.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 4 по 11 января.
КУЛЬТУРА
Четверг, 4 января
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 - концерт "Hüvasti, relvad" / "Прощай, оружие". В программе: вокальный цикл Микаэла Таривердиева на стихи Эрнеста Хемингуэя, "Реквием по моему другу" Збигнева Прайснера. Выступают Эдуард Теэ (слова), Валерия Эргардт (рояль), Остап Ишов (ударные), вокальный ансамбль "Rejoice", Светлана Кекишева (орган), Виктор Костюк (скрипка), Марие Петерсон (виолончель). Билет - 10-15 евро.
Пятница, 5 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: зимние истории.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - открытие выставки работ "Чудесные мгновения" члена Объединения русских художников в Эстонии Елены Мельниковой. Вход бесплатный.
Суббота, 6 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: зимние сказки.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - новогоднее шоу малышей. Участвуют творческие коллективы "Пять звезд", "Загадка", "Ритм", "Келлуке". Билет - 5 евро.
Воскресенье, 7 января
* В Нарвском центре свободного творчества в 11.00 - "Зайкина елочка", спектакль театра "Ильмарине". Билет - 5 евро.
Вторник, 9 января
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки работ Александра Дикушенко "Живопись". Выставка открыта до 30 января.
Среда, 10 января
* В Куртнаском общественном доме в 19.00 - концерт: Пеэтер Прикс и Виллу Талси. Программа народная и собственное творчество. Кофейный и чайный стол. Вход бесплатный.
СПОРТ
Пятница, 5 января
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Saku Sporting".
Суббота, 6 января
* В Ахтмеском спортхолле в 10.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике в закрытых помещениях.
* В Ольгинаском народном доме в 11.00 - мемориал Пауля Кереса по быстрым шахматам. Плата за участие - 3 евро. Обязательна регистрация: jekaterina.rogozina@narva-joesuu.ee.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею среди мужчин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Bunker Partner" (Таллинн).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal".
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Dünamo" (Румму).
Воскресенье, 7 января
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - внутренний Кубок Вока по петанку; дуплет.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Säde" (Тарту).
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Dünamo" (Румму).
Вторник, 9 января
* В центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.00 - спринтерский этап лыжного тура "Äkke".
Среда, 10 января
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 17.30 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.00 - викторина "Arukate akadeemia" / "Академия умников".
РАЗНОЕ
Четверг, 4 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
Суббота, 6 января
* В Ийзаку на площадке для костра у эстрады в 16.00 - сожжение рождественских елей.
Среда, 10 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 Силья и Сандер Сарап расскажут о своей поездке в экзотическую Намибию. Информация: тел. 337 0444.
Четверг, 11 января
* В Йыхвиской библиотеке в 11.00 - лекция научных сотрудников Тартуского университета Анастасии Астаповой и Оксаны Беловой-Далтон "Как распространяются слухи, городские легенды и фейковые новости?". Мероприятие на русском языке. Вход свободный.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
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