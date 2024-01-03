МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 04.01-11.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Суббота, 6 января

* В Ахтмеском спортхолле в 10.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике в закрытых помещениях.

* В Ольгинаском народном доме в 11.00 - мемориал Пауля Кереса по быстрым шахматам. Плата за участие - 3 евро. Обязательна регистрация: jekaterina.rogozina@narva-joesuu.ee.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею среди мужчин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Bunker Partner" (Таллинн).

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal".

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Dünamo" (Румму).

Воскресенье, 7 января

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - внутренний Кубок Вока по петанку; дуплет.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Säde" (Тарту).

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Dünamo" (Румму).

Вторник, 9 января

* В центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.00 - спринтерский этап лыжного тура "Äkke".

Среда, 10 января

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 17.30 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.

* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.00 - викторина "Arukate akadeemia" / "Академия умников".

РАЗНОЕ

Четверг, 4 января