МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.01-23.01 Куда пойти в будни и на выходных

* В Пагариском общественном доме в 13.00 - собрание мудрейших "Uuel aastal uue hooga" / "В новый год с новым вдохновением". Вспомним минувшее и построим планы на новый год. Дискуссия за кофейным столом. Стоимость участия - 3 евро.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.

* В Пагариском общественном доме в 15.45 в рамках проекта "Olgem toimekad ja tegusad Pagaril" / "Будем активными и деятельными в Пагари" - урок гимнастики для возрастной группы 55+. Урок проводит физиотерапевт Мерили Мурдсалу. Подробности: aire.oras@alutagusevald.ee, тел. 505 6024.

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - мастерская-мыловарня. Используем глицериновую мыльную массу, из которой каждый сможет сделать мыло самостоятельно. Мастер-класс подходит для участников всех возрастов, как для новичков, так и для опытных любителей рукоделия. В мастерской можно изготовить один-два куска мыла, в зависимости от времени и желания делать мыло. Об участии сообщите заранее: hivekeskus@alutagusevald.ee. Плата за участие - 7 евро, оплата на месте наличными.

Пятница, 17 января

Аво Кийр. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - пятничные рассказы о путешествиях: Япония. Впечатлениями поделится Аво Кийр. Тогда же в Куртнаском общественном доме откроется выставка его живописи, которую можно будет посетить до конца февраля в часы работы клуба.

Суббота, 18 января