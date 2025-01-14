Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 16 по 23 января.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.01-23.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 16 января
* В Нарве в кафе "Alex" в центре "Vaba Lava" в 18.30 - открытие "говорящей" выставки снимков с дрона Дмитрия Федоткина. С собой захватите наушники.
Суббота, 18 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: Всемирный день снега. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 15.00 - "Зимние напевы", концерт женского хора "Лада" Кохтла-Ярвеского центра культуры. Вход свободный.
Воскресенье, 19 января
* В Нарвской художественной галерее в 13.00 - мастер-класс по живописи по мотивам произведения Малле Лейс "Яблоки". Курировать работу будет опытный мастер, художник-педагог Дмитрий Недопекин. Билет - 25 евро.
Вторник, 21 января
* В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления в 14.00 - открытие художественной выставки Валентина Ткаченко "Maailm+inimene 4.0" / "Мир+человек 4.0".
Среда, 22 января
* В Нарвской художественной галерее в 17.30 - искусство ждет вас: экскурсия "Уголок парка. Долгожданная встреча". Не упустите шанс узнать больше о шедеврах, которые хранят стены Нарвской художественной галереи. Еженедельно по средам.
Четверг, 23 января
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 в рамках фестиваля "MustonenFest 2025" - гала-концерт "Hoogu juurde, klassikud!", уникальный концерт, который объединит на одной сцене великих музыкантов и юные таланты. В этот вечер вас ждет невероятное сочетание мастерства и энтузиазма: на сцену выйдут известные музыканты, такие как Анна-Лийза Безродная (скрипка), Марсель Йоханнес Китс (виолончель), Рийво Калласмаа (гобой), Пеэтер Сарапуу (фагот), Ирина Захаренкова (фортепиано), а также юные дарования из Израиля и Эстонии: Ариэль Хенин (фортепиано, 12 лет; Израиль), Эйтан Михановский (виолончель, 10 лет; Израиль), Эрик Хаги (фортепиано, 11 лет), "Klaaspärlimäng Sinfonietta", Андрес Мустонен (скрипка, дирижер). В программе - шедевры великих композиторов: "Concertante" и фортепианный концерт Йозефа Гайдна, "La Folia" Вивальди, виолончельный концерт Иоганна Кристиана Баха и, сюрприз, концерт для фортепиано в четыре руки Карла Черни.
СПОРТ
Пятница, 17 января
* В Йыхви в зале Кесклиннаской школы в 19.00 - народная лига по баскетболу: "Jõhvi gümnaasium" - "Lüganuse".
Суббота, 18 января
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Silla FC" - "Ravens Futsal" (Тарту).
Воскресенье, 19 января
* В поселке Таммику - 3-й поход-марафон. Центр соревнований - у Шахтерского дома (ул. Кастани, 7), старт - с 10.00. Информация: www.matkaliit.ee.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуплет.
* В Нарвском спортцентре в 12.00 - женская народная лига по футзалу: "Narva United FC" - ФК "Tallinna Kalev".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Silla FC II" - "Narva United FC II".
Среда, 22 января
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 18.00 - отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу среди юношей возрастной группы до 19 лет: Гибралтар - Эстония.
* В Нарвском ледовом холле в 18.00 - зимний турнир: ХК "Narva Trans" - "FCI Levadia" (Таллинн).
Четверг, 23 января
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 18.00 - отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу среди юношей возрастной группы до 19 лет: Северная Македония - Эстония.
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Saku Sporting".
РАЗНОЕ
Четверг, 16 января
* В Пагари у мемориального камня в 12.00 - празднование 106-летия Пагариского сражения.
* В Пагариском общественном доме в 13.00 - собрание мудрейших "Uuel aastal uue hooga" / "В новый год с новым вдохновением". Вспомним минувшее и построим планы на новый год. Дискуссия за кофейным столом. Стоимость участия - 3 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Пагариском общественном доме в 15.45 в рамках проекта "Olgem toimekad ja tegusad Pagaril" / "Будем активными и деятельными в Пагари" - урок гимнастики для возрастной группы 55+. Урок проводит физиотерапевт Мерили Мурдсалу. Подробности: aire.oras@alutagusevald.ee, тел. 505 6024.
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - мастерская-мыловарня. Используем глицериновую мыльную массу, из которой каждый сможет сделать мыло самостоятельно. Мастер-класс подходит для участников всех возрастов, как для новичков, так и для опытных любителей рукоделия. В мастерской можно изготовить один-два куска мыла, в зависимости от времени и желания делать мыло. Об участии сообщите заранее: hivekeskus@alutagusevald.ee. Плата за участие - 7 евро, оплата на месте наличными.
Пятница, 17 января
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - пятничные рассказы о путешествиях: Япония. Впечатлениями поделится Аво Кийр. Тогда же в Куртнаском общественном доме откроется выставка его живописи, которую можно будет посетить до конца февраля в часы работы клуба.
Суббота, 18 января
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета (аудитория 9) с 11.00 до 14.30 состоится учебный день серебряных талантов. Обучение предназначено для всех жителей Ида-Вирумаа старше 50 лет, желающих повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и в бизнесе. На этот раз речь пойдет о менторстве, ответственном партнерстве и поддержке других через свои сильные стороны. Обучение ведет Кадри Кеэрме. Обучение бесплатное.
* В Йыхвиском спортхолле с 12.00 до 18.00 - батутный день.
* В Лаагна в "Ванатаре" в 14.00 - в гостях журналист газеты "Maalehт" Рейн Сикк. Какая книга, газета и баня самые лучшие в мире?
Воскресенье, 19 января
* В поселке Таммику в Шахтерском доме в 12.00 - празднование 25-летия Эстонского общества сельского туризма. Чокнемся, ознакомим со своей деятельностью и покажем, что видно из-под снега. Более подробная информация - на странице Шахтерского дома / Kaevuri maja в "Facebook" или по тел. 515 0818.
Четверг, 23 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
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