Уезд Ида-Вирумаа остается регионом с очень быстро тающим населением. Быстрее всего теряет своих горожан Нарва, как видно из свежих данных регистра народонаселения. Только два самоуправления в уезде провели и завершили предыдущий год с плюсовым балансом по части зарегистрированных жителей.
Ида-Вирумаа потерял за год более процента жителей: быстрее всего редеют ряды нарвитян
По свежим данным регистра народонаселения, в Ида-Вирумаа проживают на постоянной основе по состоянию на 1 января 2024 года 130362 человека.
За предыдущий год потеря населения во всех восьми самоуправлениях уезда составила суммарно 1313 человек (-1,1%), а если сравнить с численностью населения Ида-Вирумаа ровно десять лет тому назад, то потеря может показаться ошеломительной - минус 25565 человек.
За 2023 года сравнительно немного жителей потеряли Тойлаская, Люганузеская и Алутагузеская волости, а также город Силламяэ. Город Кохтла-Ярве потерял населения на один процент с небольшим.
Более всего недосчиталась своих горожан за предыдущий год Нарва: 1 января 2024 года ее население составило 52894 человека - это на 731 человека или на 1,4% меньше, чем ровно годом ранее.
За десять лет Нарва потеряла 9174 горожанина, то есть в среднем по девятьсот с небольшим за год.
С плюсовым балансом населения провели 2023 год Йыхвиская волость и Нарва-Йыэсуу. В снежной столице прирост составил 79 человек, а в курортном городе - плюс 6 человек.
Численность населения в самоуправлениях Ида-Вирумаа по состоянию на 1 января 2024 года:
- город Нарва - 52894
- город Кохтла-Ярве - 31957
- город Силламяэ - 12021
- Йыхвиская волость - 11538
- Люганузеская волость - 8090
- город Нарва-Йыэсуу - 4779
- Алутагузеская волость - 4570
- Тойлаская волость - 4513
- Ида-Вирумаа всего - 130362