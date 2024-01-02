Ида-Вирумаа потерял за год более процента жителей: быстрее всего редеют ряды нарвитян

По свежим данным регистра народонаселения, в Ида-Вирумаа проживают на постоянной основе по состоянию на 1 января 2024 года 130362 человека.

За предыдущий год потеря населения во всех восьми самоуправлениях уезда составила суммарно 1313 человек (-1,1%), а если сравнить с численностью населения Ида-Вирумаа ровно десять лет тому назад, то потеря может показаться ошеломительной - минус 25565 человек.

За 2023 года сравнительно немного жителей потеряли Тойлаская, Люганузеская и Алутагузеская волости, а также город Силламяэ. Город Кохтла-Ярве потерял населения на один процент с небольшим.

Более всего недосчиталась своих горожан за предыдущий год Нарва: 1 января 2024 года ее население составило 52894 человека - это на 731 человека или на 1,4% меньше, чем ровно годом ранее.

За десять лет Нарва потеряла 9174 горожанина, то есть в среднем по девятьсот с небольшим за год.

С плюсовым балансом населения провели 2023 год Йыхвиская волость и Нарва-Йыэсуу. В снежной столице прирост составил 79 человек, а в курортном городе - плюс 6 человек.

Численность населения в самоуправлениях Ида-Вирумаа по состоянию на 1 января 2024 года: город Нарва - 52894

город Кохтла-Ярве - 31957

город Силламяэ - 12021

Йыхвиская волость - 11538

Люганузеская волость - 8090

город Нарва-Йыэсуу - 4779

Алутагузеская волость - 4570

Тойлаская волость - 4513

Ида-Вирумаа всего - 130362 Источники: Регистр народонаселения и МВД