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Ида-Вирумаа потерял за год более процента жителей: быстрее всего редеют ряды нарвитян

Два самоуправления оказались в плюсе
Илья Смирнов
, журналист
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Население приграничной Нарвы не только редеет, но и быстро стареет.
Население приграничной Нарвы не только редеет, но и быстро стареет. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Уезд Ида-Вирумаа остается регионом с очень быстро тающим населением. Быстрее всего теряет своих горожан Нарва, как видно из свежих данных регистра народонаселения. Только два самоуправления в уезде провели и завершили предыдущий год с плюсовым балансом по части зарегистрированных жителей.

По свежим данным регистра народонаселения, в Ида-Вирумаа проживают на постоянной основе по состоянию на 1 января 2024 года 130362 человека.

За предыдущий год потеря населения во всех восьми самоуправлениях уезда составила суммарно 1313 человек (-1,1%), а если сравнить с численностью населения Ида-Вирумаа ровно десять лет тому назад, то потеря может показаться ошеломительной - минус 25565 человек.

За 2023 года сравнительно немного жителей потеряли Тойлаская, Люганузеская и Алутагузеская волости, а также город Силламяэ. Город Кохтла-Ярве потерял населения на один процент с небольшим.

Более всего недосчиталась своих горожан за предыдущий год Нарва: 1 января 2024 года ее население составило 52894 человека - это на 731 человека или на 1,4% меньше, чем ровно годом ранее.

За десять лет Нарва потеряла 9174 горожанина, то есть в среднем по девятьсот с небольшим за год.

С плюсовым балансом населения провели 2023 год Йыхвиская волость и Нарва-Йыэсуу. В снежной столице прирост составил 79 человек, а в курортном городе - плюс 6 человек.

Численность населения в самоуправлениях Ида-Вирумаа по состоянию на 1 января 2024 года:

  • город Нарва - 52894
  • город Кохтла-Ярве - 31957
  • город Силламяэ - 12021
  • Йыхвиская волость - 11538
  • Люганузеская волость - 8090
  • город Нарва-Йыэсуу - 4779
  • Алутагузеская волость - 4570
  • Тойлаская волость - 4513
  • Ида-Вирумаа всего - 130362

Источники: Регистр народонаселения и МВД

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