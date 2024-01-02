ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Яанус Пурга: Завтра начинается сегодня

"В 2030 году будет хорошо и приятно находиться в Ида-Вирумаа, людям будет нравиться здесь жить и приезжать в гости - это понравится как другим эстоноземельцам, так и гостям из-за пределов Эстонии", - заглянул на семь лет вперед представитель правительства в Ида-Вирумаа ЯАНУС ПУРГА.
Общий облик уезда во многом схож с нынешним: преимущественно в северной части расположены отдельные густонаселенные города, а по уезду разбросаны поселки и деревни. Сокращение численности населения в 2024-2030 годах замедлится и к 2030 году стабилизируется на уровне 120000-125000 человек.