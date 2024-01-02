ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Яанус Пурга: Завтра начинается сегодня

Общий облик уезда во многом схож с нынешним: преимущественно в северной части расположены отдельные густонаселенные города, а по уезду разбросаны поселки и деревни. Сокращение численности населения в 2024-2030 годах замедлится и к 2030 году стабилизируется на уровне 120000-125000 человек.

Среди жителей уезда значительно увеличится доля людей, которые хорошо владеют эстонским языком и говорят на нем дома, также во всем уезде говорят на эстонском языке. Как и во всей Эстонии, население постарело по сравнению с сегодняшним днем. Хотя это изменение является трудным для экономики страны, оно само по себе неплохое - люди живут дольше и, будем надеяться, дольше остаются здоровыми.