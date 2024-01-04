Анвар Самост: Безумный год выдался в Эстонии

Независимые от данных на выборах обещаний сюрпризы обеспечила как правительству, так и Эстонии в целом экономика. Еще в августе Министерство финансов и Банк Эстонии упорно прогнозировали, что продолжавшийся более года экономический спад скоро закончится. К несчастью для них, составление даже краткосрочных и зависимых от множества переменных экономических прогнозов оказалось делом сложным в меняющихся условиях. Однако можно было предположить, что когда центральные банки во всем мире для подавления инфляции все повышают стоимость денег, то это сворачивает потребление и больше всего в результате страдают экспортозависимые экономики.

Еще летом более циничные люди могли с иронией наблюдать за беспомощностью при составлении госбюджета, однако к осени стало ясно, что в течение следующих лет каждый налогоплательщик получит изрядный дополнительный счет в лице процентов по займам, взятым для покрытия дефицита. Возможно также, что мы преодолели тот финансово-политический поворотный пункт, которого так боялись, после которого с каждым последующим госбюджетом придется брать все больше кредитов - причем без возможности использовать их для инвестиций. Однозначное подтверждение нашла также неспособность политиков нынешнего поколения урезать госаппарат.

Зима 2024 года обещает быть мрачной. Забастовка учителей, хиреющая экономика, растущая безработица, всеобщее недовольство. В таком кризисе не хочет жить никто.

Ранней весной начнется предвыборная кампания по выборам в Европарламент, которая наверняка не добавит единодушия. В Рийгикогу по-прежнему смогут принимать важные законы с увязкой к вотуму доверия правительству, что с большой долей вероятности будет получаться, но станет вызывать в обществе все большую фрустрацию в отношении как коалиции, так и продолжающей жать на тормоза EKRE. В некоторых партиях, прежде всего в Партии реформ, придется одновременно с подготовкой к выборам решать вопрос, как быть дальше.

Уверенными можно быть в одном. Как и в 2023 году, в 2024 году в жизни Эстонии будет много неожиданностей.