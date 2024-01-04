Анвар Самост: Безумный год выдался в Эстонии

Если оглянуться сегодня на январь 2023 года, то может показаться, что речь идет о январе какого-то еще более раннего года. Ведь тем временем состоялись парламентские выборы с небывалыми результатами, деньги опять оказались в цене, все поле политических предпочтений было вывернуто наизнанку, а тревога по поводу ускоряющейся инфляции в Европе сменилась тревогой за глубочайший спад европейской экономики.
Кто бы мог ожидать перед предыдущим Новым годом, что в последние дни 2023 года бывший председатель Партии реформ Андрус Ансип скажет о победившей на выборах с рекордным перевесом Кайе Каллас, что если 70% народа Эстонии желают отставки премьер-министра и поддержка правительства составляет всего 33%, то это можно считать угрозой безопасности?
Или что руководимая Партией реформ коалиция повысит налоги и одновременно возьмет кредиты для покрытия постоянных расходов госбюджета? Что на повышение зарплаты учителей правительство не сможет изыскать 10 млн евро при госбюджете в 18 млрд евро и впервые в истории ожидается продолжительная забастовка учителей? Однако все это так.
Как мы дошли до такой неожиданной точки?
Хорошо было бы и самим поверить, как застрявшему в группе "Твиттера" бывшему президенту, что по крайней мере за неожиданными поворотами эстонской политики стоит пресса, в хорошем или плохом смысле. Однако это, к сожалению, было бы сравнимо с таким мнением, будто отражение в зеркале формирует внешность смотрящего в него человека.
В действительности все начинается все-таки с доверия. Эстонская политика и раньше видала, как избиратели наказывают партии, которые перед выборами говорили одно, но сразу после успеха на выборах начинали делать совсем другое. Ярчайшим примером этого является получившая в результате выборов 1995 года 41 место в парламенте коалиция, состоявшая из Эстонской коалиционной партии и Объединения селян, которая и правила страной следующие четыре года. Однако это было время постоянных мучений и кризисов доверия.
Если премьер-министр едва ли через месяц после выборов была вынуждена признаться по телевидению в прямом эфире, что во время предвыборной кампании нельзя было говорить о повышении налогов, поскольку это не популярная тема и тогда на выборах мог бы победить кто-то другой, то можно было быть уверенными: общественное разочарование окажется серьезным и постоянным. Даже без всего, что последовало дальше, - без российского скандала и непопулярного автоналога. Однако поскольку все это последовало, то правительству придется разрешать каждую новую нежданную-негаданную проблему в условиях дефицита общественного доверия и наличия внутренних раздоров.
Парадоксальным образом, избиратель именно из-за небывалого результата выборов, передавшего власть на четыре года в руки одной партии, может портить себе нервы, наблюдая за столь же небывалым торможением работы Рийгикогу. Более долгосрочным последствием такой обструкции становится, к сожалению, продолжение сокращения роли парламента в пользу исполнительной власти.
3 МЫСЛИ
- Эстонская политика и раньше видала, как избиратели наказывают партии, которые перед выборами говорили одно, но сразу после успеха на выборах начинали делать совсем другое.
- Зима 2024 года обещает быть мрачной. Забастовка учителей, хиреющая экономика, растущая безработица, всеобщее недовольство.
- В Рийгикогу по-прежнему смогут принимать важные законы с увязкой к вотуму доверия правительству, что с большой долей вероятности будет получаться, но станет вызывать в обществе все большую фрустрацию в отношении как коалиции, так и продолжающей жать на тормоза EKRE.
Независимые от данных на выборах обещаний сюрпризы обеспечила как правительству, так и Эстонии в целом экономика. Еще в августе Министерство финансов и Банк Эстонии упорно прогнозировали, что продолжавшийся более года экономический спад скоро закончится. К несчастью для них, составление даже краткосрочных и зависимых от множества переменных экономических прогнозов оказалось делом сложным в меняющихся условиях. Однако можно было предположить, что когда центральные банки во всем мире для подавления инфляции все повышают стоимость денег, то это сворачивает потребление и больше всего в результате страдают экспортозависимые экономики.
Еще летом более циничные люди могли с иронией наблюдать за беспомощностью при составлении госбюджета, однако к осени стало ясно, что в течение следующих лет каждый налогоплательщик получит изрядный дополнительный счет в лице процентов по займам, взятым для покрытия дефицита. Возможно также, что мы преодолели тот финансово-политический поворотный пункт, которого так боялись, после которого с каждым последующим госбюджетом придется брать все больше кредитов - причем без возможности использовать их для инвестиций. Однозначное подтверждение нашла также неспособность политиков нынешнего поколения урезать госаппарат.
Зима 2024 года обещает быть мрачной. Забастовка учителей, хиреющая экономика, растущая безработица, всеобщее недовольство. В таком кризисе не хочет жить никто.
Ранней весной начнется предвыборная кампания по выборам в Европарламент, которая наверняка не добавит единодушия. В Рийгикогу по-прежнему смогут принимать важные законы с увязкой к вотуму доверия правительству, что с большой долей вероятности будет получаться, но станет вызывать в обществе все большую фрустрацию в отношении как коалиции, так и продолжающей жать на тормоза EKRE. В некоторых партиях, прежде всего в Партии реформ, придется одновременно с подготовкой к выборам решать вопрос, как быть дальше.
Уверенными можно быть в одном. Как и в 2023 году, в 2024 году в жизни Эстонии будет много неожиданностей.